Сплошные дегенералы: почему взбунтовались военные во Франции

Более 1000 действующих и отставных французских военных подписались под открытым письмом к президенту республики с предупреждением о грядущем перевороте и гражданской войне. По мнению авторов обращения, опасность исходит от радикальных исламистов, которые оккупировали целые районы Франции. Акцию поддержала лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В условиях низкого рейтинга Эммануэля Макрона она выглядит наиболее вероятным победителем первого тура президентских выборов, которые должны состояться в следующем году.

В письме, под которым подписались 20 генералов в отставке, исламизм и «орды мигрантов», захватившие пригороды крупных французских городов, названы одними из главных угроз нации. При этом власти, как считают авторы обращения, не видят в этом опасности и куда более жёстко реагируют на протесты коренных французов, чем на бесчинства банд мигрантов. В качестве примера она приводят жёсткие разгоны митингов «жёлтых жилетов».

Не время медлить, иначе уже завтра гражданская война положит конец растущему хаосу и смертям, и вы будете за это в ответе, — предупреждают создатели послания.

Французские власти отреагировали на эту акцию жёстко, намекнув на увольнение тех, кто в ней участвовал. Отставным военным во Франции не запрещено высказывать свою личную точку зрения по политическим вопросам, но подобные действия со стороны действующих солдат и офицеров — грубое нарушение устава.

Против тех, кто нарушил устав резервистов, планируются санкции, и если среди подписавших есть действующие солдаты, я попрошу начальника Генштаба вооруженных сил тоже применить против них санкции, — заявила министр обороны Флоранс Парли.

Вполне ожидаемо, письмо поддержала лидер французских ультраправых Марин Ле Пен. Хотя утверждения, приведённые в послании, довольно спорны, Ле Пен, видимо, почувствовала, что может оседлать общественное недовольство.

Марин Ле Пен Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жестокое убийство школьного учителя Самюэля Пати, совершённое исламистом в октябре прошлого года, активизировало дискуссию о проблеме религиозного радикализма во Франции. Хотя президент Эммануэль Макрон предложил целый ряд мер по борьбе с этим явлением, включая закрытие подозрительных религиозных организаций, 23 апреля страну потрясло ещё одно громкое убийство. Мужчина, выкрикивающий исламские лозунги, зарезал сотрудницу полиции в коммуне Рамбуйе под Парижем. Публикация открытого письма военных почти совпала с этой трагедией, что отчасти обеспечило ему такой широкий резонанс.

Очевидная недостаточность мер, принятых Макроном, а также неудачи его правительства в борьбе с пандемией обеспечивают Марин Ле Пен высокий рейтинг. По данным последних опросов, она — самый популярный кандидат на президентских выборах следующего года. Свои голоса ей готовы отдать 26% французов. Макрону — только 25%. Впрочем, в потенциальной схватке один на один действующий президент пока побеждает с 54% против 46% у Ле Пен.

Результаты отражают сильную динамику Ле Пен, а также трудности президента Эммануэля Макрона в контексте кризиса здравоохранения, — прокомментировал опрос заместитель гендиректора социологической службы Ifop Фредерик Даби. — Никогда раньше за один год до голосования кандидат от Национального объединения не показывал таких результатов.

Тем не менее поддержка открытого письма военных может оттолкнуть от Ле Пен умеренных избирателей, которые одобряют правую повестку, но не незаконные акции. Эта проблема годами преследовала партию «Национальный фронт», переименованную Марин Ле Пен в «Национальное объединение». Оставаясь довольно популярной, она никогда не могла завоевать большинство голосов и пробиться в высшие эшелоны власти.

В результате у настроенного против политики толерантности электората возникает ощущение безальтернативности текущей реальности: сколько за ультраправых ни голосуй, они всё равно не придут к власти. Открытое письмо военных, таким образом, попытка высказаться на общенациональном уровне в условиях, когда иного рупора для подобной точки зрения нет.