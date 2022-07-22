Соискателей финской визы столько, что место в очереди стоит 10 тыс. руб. За первые три дня с момента снятия коронавирусных ограничений границу России с Финляндией пересекли почти 10 тысяч человек

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Антиковидные ограничения на въезд в Финляндию отменили с 15 июля, и только, казалось бы, путешественники получили возможность без всяких препятствий отправиться в Суоми, тут же появились новые проблемы. Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило, что из-за большого спроса на оформление виз в графике не хватает свободных мест, а запись теперь закрыта аж до осени. В ведомстве уточнили: если некоторые желающие передумают, то можно будет записаться на их место. Создавшейся ситуацией тут же воспользовались предприимчивые люди. На интернет-сервисе «Авито» с каждым часом появляется все больше объявлений с предложениями записать на сдачу документов в визовый центр, а также — в оформлении полного пакета документов. Цены за место в очереди для сдачи документов колеблются от 500 до 10 тыс. рублей, чем более срочно надо, тем выше цена.

За первые три дня с момента снятия коронавирусных ограничений границу России с Финляндией пересекли почти 10 тысяч человек. Большинство путешественников проезжали границу на автобусах и автомобилях, а кто-то на велосипедах.

За двухлетний перерыв во время закрытых из-за ковида границ у большинства россиян визы уже успели закончиться, а получать новые никто не торопился, тем более на фоне сложившейся ситуации в мире. Но как только финские власти сообщили об открытии границ, многие поспешили оформлять документы. Только оказалось, что это не так просто. Еще несколько дней назад петербуржцы, пробиваясь через бесконечные глюки и обновляя сайт ведомства каждые полчаса, едва ли могли найти свободный слот на август. А на момент написания материала такая возможность и вовсе исчезла, чем воспользовались предприимчивые люди.

Так, один из продавцов, представившийся Николаем, сообщил корреспонденту NEWS.ru, что все имеющиеся у него места на настоящий момент заняты. Но если нужно очень срочно, то он может выбить место и на конец июля. Только вот заплатить придется 10 тыс. рублей. Но если купить место на начало августа, то это будет стоить уже 5 тыс. рублей, а на вторую половину августа — 3 тыс. рублей. Благо, что оплата осуществляется по факту после записи, поэтому потерять деньги никто не рискует.

«Просто придете в назначенное время, и все», — сказал Николай.

Еще один анонимный продавец, который опубликовал такое же объявление, объяснил нашему корреспонденту, что записывались они «парами, вместе с друзьями, а в итоге поехали в другую страну». Поэтому они планируют освободить места на 27 июля, но не бесплатно, а за «символические полторы тысячи рублей».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Греческая Финляндия

Внимание NEWS.ru привлекло еще одно объявление на «Авито», в котором продавец Ульяна предлагала не только место в очереди, но и свои услуги по полному оформлению визы за 20 тыс. рублей. Связавшись с ней, наш корреспондент узнал, что петербурженка нашла интересный метод все-таки попасть в Финляндию, но через территорию Греции. Как известно, Шенгенская зона представляет собой пространство из 26 европейских государств, между которыми нет пограничного контроля. Все передвижения туристов в этих странах осуществляются по нормам единого шенгенского законодательства. Греция входит в число участников этого соглашения, поэтому все путешественники, получив визу в Грецию, смогут беспрепятственно передвигаться по всем другим государствам Шенгенской зоны, в том числе и Финляндии, утверждает Ульяна.

«Запись на получение визы в Финляндию осуществляется сейчас только на сентябрь, и то люди записываются в электронную очередь самостоятельно. Других выходов тут нет, про это можно забыть. Греция и Финляндия в вопросах виз абсолютно равноценны. Получив визу, вы сможете поехать через Афины в любую страну, которая входит в Шенгенскую зону», — утверждает Ульяна. — «На то она и шенгенская виза. Вы ее получаете, а куда с ней ехать — ваш выбор. Я записываю граждан в греческое консульство и помогаю им оформить визу. Пока люди не все знают об этом обходном пути, поэтому места еще остались, ближайшее — 26 июля. Но и в греческом консульстве ажиотаж потихонечку начинается, поэтому стоит поторопиться».

При этом девушка призналась, что ранее она работала по найму, оформляя путевки и визы, а сейчас работает на себя и даже имеет офис в Питере, где помогает путешественникам. Поэтому, по ее словам, сомневаться в надежности ее помощи не нужно. Помимо всего прочего, в стоимость услуги также входят визовые сборы. О торге Ульяна отказалась говорить напрочь.

Впрочем, в московском визовом центре VFC Global, который оформляет в том числе и визы в Финляндию, корреспонденту NEWS.ru рассказали, что правило шенгена, что страной первого въезда должно быть именно то государство, которое выдало шенгенскую визу. Поэтому вариант петербургского агента Ульяны со схемой въезда в Финляндию через Грецию оставляем на ее совести.

Ситуация в консульствах Финляндии в других городах относительно спокойнее. В Петрозаводске и Мурманске NEWS.ru заявили, что есть небольшой ажиотаж, но места все же остались и граждане могут спокойно записаться.

В Москве в визовом центре VFC Global мест для записи на финскую визу нет до середины августа. Сотрудники рекомендуют постоянно отслеживать сайт, может быть, появится возможность попасть в очередь. С сентября, надеются они, будет посвободнее, но точно никто предсказать не берется.