Испания на 15 дней приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/5e2952ce-85b7-11eb-992f-96000091f725_660.jpg Фото: Europa Press/Global Look Press

Власти Испании приостанавливают использование в стране вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом в ходе совещания межтерриториального совета по здравоохранению заявила глава Минздрава Каролина Дариас.

Решение может быть отменено в течение 15 дней, если Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) предоставит доказательства того, что препарат AstraZeneca не провоцирует возникновение тромбов, пишет издание 20 Minutos.

Как сообщал NEWS.ru, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что консультативный комитет ВОЗ рассмотрит 16 марта ситуацию с препаратом от коронавируса AstraZeneca. Ранее от применения этой вакцины отказались в ФРГ, Италии и Франции из-за того, что у привившихся начали образовываться тромбы, напомнил он на брифинге в Женеве.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что он заразился коронавирусом. Тестирование выявило инфицирование на 13-й день после того, как медик привился вакциной AstraZeneca Covishield, произведённой в Индии.