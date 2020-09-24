Слушание по делу об экстрадиции Тинькова в США снова перенесли

https://static.news.ru/photo/5064db18-fe62-11ea-98bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/olegtinkov

Лондонский суд принял решение перенести рассмотрение дела об экстрадиции бизнесмена Олега Тинькова из Великобритании в Соединённые Штаты. Проведение заседания запланировано на 6 ноября.

Рассмотрение было назначено на 25 сентября, о переносе журналистам ТАСС сообщили в суде.

Административное слушание дела перенесено на 6 ноября. Он [Тиньков] был ранее отпущен под залог и продолжит находиться на свободе на тех же условиях, — рассказал представитель суда.

Он не назвал причину переноса слушания.

До этого рассмотрение дела переносили уже несколько раз.

Американские власти обвиняют Олега Тинькова в сокрытии активов в размере $1 млрд при отказе от гражданства США. Банкиру грозит до шести лет тюрьмы.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог £20 млн ($36 млн). Кроме того, суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.

Как писал NEWS.ru, Тиньков, который борется с лейкемией, сообщил, что перенёс коронавирусную инфекцию. По его словам, ему удалось справиться с COVID-19 три месяца назад.