Слушание по делу об экстрадиции Тинькова в США снова перенесли

Лондонский суд принял решение перенести рассмотрение дела об экстрадиции бизнесмена Олега Тинькова из Великобритании в Соединённые Штаты. Проведение заседания запланировано на 6 ноября.
Рассмотрение было назначено на 25 сентября, о переносе журналистам ТАСС
Административное слушание дела перенесено на 6 ноября. Он [Тиньков] был ранее отпущен под залог и продолжит находиться на свободе на тех же условиях, — рассказал представитель суда.
Он не назвал причину переноса слушания.
До этого рассмотрение дела переносили уже несколько раз.
Американские власти обвиняют Олега Тинькова в сокрытии активов в размере $1 млрд при отказе от гражданства США. Банкиру грозит до шести лет тюрьмы.
Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог £20 млн ($36 млн). Кроме того, суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Как писал NEWS.ru, Тиньков, который борется с лейкемией, сообщил, что перенёс коронавирусную инфекцию. По его словам, ему удалось справиться с COVID-19 три месяца назад.
Врачи диагностировали у Тинькова острую лейкемию в октябре 2019 года. Публичное заявление об этом он
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