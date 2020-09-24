16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Слушание по делу об экстрадиции Тинькова в США снова перенесли

15:11, 24 сентября 2020
Фото: vk.com/olegtinkov

Лондонский суд принял решение перенести рассмотрение дела об экстрадиции бизнесмена Олега Тинькова из Великобритании в Соединённые Штаты. Проведение заседания запланировано на 6 ноября.

Рассмотрение было назначено на 25 сентября, о переносе журналистам ТАСС сообщили в суде.

Административное слушание дела перенесено на 6 ноября. Он [Тиньков] был ранее отпущен под залог и продолжит находиться на свободе на тех же условиях, — рассказал представитель суда.

Он не назвал причину переноса слушания.

До этого рассмотрение дела переносили уже несколько раз.

Американские власти обвиняют Олега Тинькова в сокрытии активов в размере $1 млрд при отказе от гражданства США. Банкиру грозит до шести лет тюрьмы.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог £20 млн ($36 млн). Кроме того, суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.

Как писал NEWS.ru, Тиньков, который борется с лейкемией, сообщил, что перенёс коронавирусную инфекцию. По его словам, ему удалось справиться с COVID-19 три месяца назад.

Врачи диагностировали у Тинькова острую лейкемию в октябре 2019 года. Публичное заявление об этом он сделал полгода спустя, в марте 2020-го, заявив, что основным приоритетом в его жизни является здоровье. Предприниматель объявил об уходе с поста главы совета директоров Тинькофф Банка. На фоне этого стоимость акций материнской компании TCS Group серьёзно упала на бирже, однако впоследствии начала восстанавливать позиции.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео