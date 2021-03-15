Словения приостановит вакцинацию препаратом AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/e36b88bc-5c36-11eb-b718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о приостановке вакцинации населения от коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca приняли власти Словении. Об этом заявил министр здравоохранения республики Янез Поклюкар.

По словам министра, власти страны в связи с имеющимися сомнениями в отношении вакцины от AstraZeneca попросили группу экспертов изучить все детали. В результате специалисты сообщили, что рисков по поводу продолжения вакцинации не существует.

Тем не менее в качестве меры предосторожности группа предложила временно приостановить вакцинацию AstraZeneca. По крайней мере, до окончательного решения Европейского агентства лекарственных средств, — рассказал на пресс-конференции Поклюкар.

В минувшее воскресенье, 14 марта, компания AstraZeneca выпустила заявление, в котором заверила общественность в безопасности своего препарата. Отмечалось, что приведённые данные основываются на изучении состояния здоровья более 17 миллионов человек, прошедших вакцинацию в Евросоюзе и Великобритании.

Ранее ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призвали продолжать применение данной вакцины, подчеркнув, что её преимущества в борьбе с коронавирусом априори перевешивают возможные риски. Также отмечалось, что в настоящее время прямой связи между прививкой и образованием тромбов не выявлено.

Вакцинацию препаратом от компании AstraZeneca приостановили в понедельник в Италии. До этого от использования вакцины AstraZeneca временно отказались на территории Германии, на две недели приостановили в Нидерландах.

Препарат не используют Дания, Исландия, Румыния, Болгария, а также Таиланд. Ирландский национальный консультативный совет по иммунизации также рекомендовал приостановить использование в стране британско-шведской вакцины. От препарата отказались и во Франции. Об этом писал NEWS.ru.