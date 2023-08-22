Шольца заподозрили в мошенничестве Stern заподозрила Шольца в мошенничестве после публикации компрометирующих писем

Фото: Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Немецкое издание Stern заподозрило канцлера Германии Олафа Шольца в мошенничестве, опубликовав компрометирующие письма политика. Документы содержат связанную со скандалом с банком Warburg информацию, из-за которой показания главы члена Социал-демократической партии республики могут расцениваться как ложные.

У звезды появились новые электронные письма от ближайшего окружения. Они показывают расхождения в команде социал-демократов. И они вызывают сомнения в том, что суть его рассказа в том, что он не может вспомнить встречи с частным банком, — говорится в материале.

Отмечается, что речь идет о записи в календаре, на которую ссылался Шольц, однако ее не смогли найти.

Stern показало фрагменты письма главы офиса Шольца Жанетт Швамбергер, когда действующий канцлер Германии занимал пост руководителя Гамбурга от апреля 2021 года. По словам чиновницы, она никогда не видела запланированной с акционером банка Warburg — частного банкира Кристиана Олеариуса.

Речь идет о масштабных налоговых махинациях c участием немецкого банка M.M.Warburg в 2001–2016 годах. Шольца подозревают в том, что он, будучи на посту мэра Гамбурга, повлиял на местные налоговые органы, которые сначала хотели взыскать со скандального банка €46 млн, но потом внезапно отозвали претензию. Шольц категорически отрицает причастность к спасению банка, однако не исключено, что позже ему придется давать ответ и перед бундестагом в Берлине.

Ранее в Германии климатические активисты Letzten Generation начали общенациональные акции протеста, перекрывая движение транспорта в нескольких городах. Протестующие приклеивали себя к дорогам на оживленных улицах. Некоторые из них надевали на себя маски Шольца, таким образом заявляя о том, что правительство нарушает закон и ведет немецкое общество к краху.