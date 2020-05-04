Саакашвили призвал украинцев повзрослеть

https://static.news.ru/photo/31b0386a-9541-11e9-a776-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили высказался по поводу экономической ситуации в стране. По его словам, украинцам следует повзрослеть.

Он отметил, что государство столкнулось с тяжёлой ситуацией из-за коронавируса. Кроме того, негативные последствия усилятся, так как ожидается неурожай.

Мне Украина напоминает ребёнка, играющего в песке, вокруг него пламя бушует, а ребёнок думает, что мама с папой придут и его заберут. Нет мамы и папы, нам надо повзрослеть, — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее NEWS.ru писал, что президент страны Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять должность вице-премьера по реформам. Однако правительство Украины отозвало из Верховной рады представление на назначение экс-главы Одесской области на эту должность.

Михаил Саакашвили по украинским законам не может войти в состав правительства из-за имеющейся у него судимости. Соответствующее положение содержится в статье 7 закона «О кабинете министров Украины». Причём в законе не указывается, что имеет значение место, где был осуждён человек. Таким образом, Саакашвили не может стать вице-премьером, так как имеет действующую судимость в Грузии. Также он является фигурантом нескольких уголовных дел. Все судебные решения, которые вынесены в отношении бывшего президента в Грузии, действительны и на Украине, так как Киев ратифицировал Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным делам и договор с Грузией о правовой помощи.