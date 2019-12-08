https://static.news.ru/photo/e2c06cae-19af-11ea-af10-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Грузии и экс-глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили выступил в поддержку украинского лидера Владимира Зеленского накануне встречи лидеров «нормандской четвёрки».

Если Украина потерпит поражение на этих переговорах, каждый из нас потерпит поражение. Не на майдан надо идти, давайте пойдём вместе помолимся за то, чтобы эта встреча была успешной, — рассказал Саакашвили в эфире телеканала «Украина».

Он подчеркнул, что усерднее всех должны молиться экс-президент Украины Пётр Порошенко, бывший премьер Юлия Тимошенко, а также лидер входящей в парламент партии «Голос» Святослав Вакарчук.

Ранее NEWS.ru писал, что фракции «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» в Верховной раде призвали жителей Украины выйти 8 декабря на акцию «против капитуляции» в центр Киева — на площадь Независимости. Подписи под документом поставили лидеры Пётр Порошенко, Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко.

Между тем Российская Федерация ожидает, что на саммите в «нормандском формате», который пройдёт 9 декабря в Париже, будут приняты договорённости, позволяющие прекратить конфликт на востоке Украины. Об этом на международной конференции «Средиземноморские диалоги» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нормандский формат», который существует с июня 2014 года, предусматривает проведение переговоров по ситуации на Украине с участием также представителей России, Франции и Германии. Новая встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Она, как ожидается, должна придать импульс для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.