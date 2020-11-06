Режим ЧС ввели в Латвии из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/a2d719fc-2049-11eb-85df-fa163e074e61_660.jpg

Правительство Латвии объявило о введение режима чрезвычайной ситуации из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил премьер республики Кришьянис Кариньш.

По словам чиновника, режим ЧС вступает в силу 9 ноября и продлится до 29 числа.

За минувшие сутки в Латвии выявили 357 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в стране достигло 7476, передаёт НСН.

Ранее стало известно, что Белоруссия временно ограничивает въезд через наземные пункты пропуска отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Погранкомитет сообщает, что эта мера принята из-за эпидемической обстановки. Под ограничения не подпадают сотрудники дипмиссий, водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Решение об ограничении въезда ранее никак не анонсировалось. В середине дня 29 октября в соцсетях появились жалобы на невозможность попасть в Белоруссию. При этом из стран ЕС в республику не пускают не только иностранцев, но и граждан страны. На границе с Украиной белорусских граждан после нескольких часов задержки всё-таки начали пропускать, писал NEWS.ru.