Reuters: в Европе готовятся к отказу от российского дизельного топлива

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Европейские трейдеры стремятся закупиться российским дизельным топливом до момента вступления в силу эмбарго на него 5 февраля, передает Reuters со ссылкой на данные Vortexa. Агентство отмечает, что в январе импорт достиг 770 тысяч баррелей в сутки, что стало максимумом с марта прошлого года.

По сведениям Reuters, в Европе планируют решить проблему поставками из Китая. Ранее Пекин увеличил квоту на экспорт топлива почти на 50% по сравнению с показателем прошлого года. Эксперты агентства подчеркивают, что для производства топлива будет использоваться в том числе российская нефть, закупки которой Китай увеличивает в последнее время.

Bloomberg ранее сообщил, что Индия, закупающая нефть из РФ, увеличит поставки дизельного топлива в Европу после вступления 5 февраля в силу эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты. По информации агентства, это позволит сохранить поставки сырья на мировой рынок, однако снизит доходы России.

По мнению журналистки итальянского издания Money Вайолет Сильвестри, Европа столкнется с дефицитом дизельного топлива из-за России после 5 февраля, когда начнет действовать запрет на транспортировку российских нефтепродуктов. По ее словам, это станет новым испытанием для европейской энергетики. До сих пор не ясно, как именно будет восполнен такой дефицит, и это представляет собой серьезную проблему, отметила специалист.