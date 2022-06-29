Пролог Первой мировой: как рванула «пороховая бочка Европы»

Фото: wikipedia.org

29 июня 1913 года началась Вторая Балканская война. Этот регион Южной Европы к тому времени давно превратился в пороховую бочку, к которой достаточно было поднести фитиль, чтобы грянул взрыв. На этот раз балканские страны сражались с великодержавными устремлениями Болгарии, стремившейся стать гегемоном Балкан. Это была совсем короткая война, но она стала причиной тех противоречий, что привели к продолжительному и кровопролитному общеевропейскому конфликту.

В начале ХХ века Балканы оставались единственной территорией Европы, где были еще не устоявшиеся границы и существовало множество территориальных споров и претензий. К тому же Балканы были центром приложения сил трех великих держав: находившейся на подъеме Российской империи, стремившейся сохранить своё влияние в славянском мире Австро-Венгрии и слабеющей Османской империи, дни которой уже были сочтены, но территориальные владения всё еще оставались огромными, простираясь от Ливии до Албании.

В этой смертельной схватке, где должен был остаться только один победитель, контроль над Балканами был для Австро-Венгрии настоящим вопросом жизни и смерти. Будущее этой многонациональной империи, где господствующие народы немцев и венгров находились в меньшинстве, давно оказалось неразрывно связано со славянским большинством, которое пребывало в подчиненном положении.

Австрия: главная цель — Балканы

Желание господствовать над славянами, которое австрийцы понимали как свою великую «цивилизационную миссию», заставляло их обращать особое внимание на Балканы, где славянская государственность существовала лишь в Средние века, а затем была уничтожена турками. В XIX веке во многом с помощью России появились независимые Сербия, Болгария и Черногория.

Причем в Сербии и Черногории правили национальные династии — Карагеоргиевичи и Петровичи, в то время как в Болгарии престол занимал европейский Саксен-Кобург-Готский дом. Поэтому австрийцы воспринимали сербскую и черногорскую государственность как некое недоразумение и стремились включить все земли балканских славян в состав своей империи.

Фото: wikipedia.org Пулемётная команда болгарской армии, сентябрь 1908 года

Часть этих владений в начале века всё еще формально оставалась в составе Османской империи. Босния и Герцеговина, населенная как сохранившими свою православную веру и культуру, так и отуреченными сербами, была оккупирована Австрией еще в 1878 году по итогам Русско-турецкой войны и решению Берлинского конгресса.

За тридцать лет австрийцы уже привыкли к нахождению Боснии и Герцеговины под их властью и считали ее своей территорией. Оставалось лишь «уладить» правовой аспект. То есть отобрать Боснию и Герцеговину у османов уже не на время, а навсегда. Это произошло в 1908 году.

Но Австрии было мало. «Славянская компонента» империи Габсбургов служила своеобразным цементом, скрепляющим неустойчивую конструкцию этого «двуединого» государства. Без славянских территорий Австро-Венгрия превращалась в крайне неустойчивый союз немцев и венгров, в котором венгры постоянно демонстрировали стремление к независимости.

Надо отметить, что именно споры между Россией и Австрией о том, кто же станет объединителем южных и западных славян, привели к тому, что эти две державы, более столетия пребывавшие в самом тесном союзе, рассорились и превратились в смертельных врагов.

Россия: объединение славянства

На влияние на Балканах претендовала и Россия. В стране к тому моменту уже более полувека распространялась идеология панславизма. Первое время власти империи относились к ней с опасением, ведь панслависты своими идеями объединения славян в единое государство, ссорили Россию с Австрией и Пруссией (пруссаки владели частью Польши).

Фото: wikipedia.org Почтовая карточка с изображением святых Кирилла и Мефодия с надписью «Достояние отцов соблюди нам, Господи!» на девяти языках (чешском, русском, польском, лужицком, украинском, болгарском, словенском, хорватском и сербском)

Но при царе-славянофиле Александре III Российская империя разорвала союзные отношения с двумя германскими монархиями и заключила союз с Францией. К тому же, что очень важно, славянофильская идеология во многом подпитывалась из-за рубежа. Россия в то время была исключительно популярна среди славянства, которое видело в объединении с русскими свое будущее. Многие чехи, поляки, сербы и болгары желали жить в одном государстве с Россией. Отвергать протянутую руку дружбы родственных наций было бы по меньшей мере неразумно.

Окончательное утверждение панславизма как актуальной для русского государства политической доктрины произошло в правление императора Николая II. В это время Российская империя открывала для себя блистательные перспективы будущего. Русские считали, что ХХ век станет веком России.

Быстрый рост населения и стремительный подъем в экономике требовали расширения внешнеполитической активности. Одним из ценных призов русским виделось переустройство Европы, ведущее к объединению славян.

Уже в начале ХХ века Генеральный штаб Российской империи оперировал панславистской идеологией и всерьез рассматривал перспективы вмешательства России в дела зарубежных славян, а также активно работал над привлечением агентов влияния на Балканах. Тем же самым занимались в этом регионе австрийцы. Поэтому рано или поздно война разведок должна была перерасти в настоящую войну.

Первая Балканская война

Первая Балканская война 1912 года открыла череду конфликтов. К этому времени Османская империя ослабла настолько, что проиграла войну с Италией, лишившись Ливии и островов Додеканес. Сербия и Болгария сразу же начали тайные переговоры, направленные на недопущение захвата Австрией османских владений на Балканах.

Договориться удалось достаточно быстро ценой раздела подконтрольных туркам областей Косово (где проживало сербское большинство) и Фракии (где имелось много болгар). Македонию, где жили и сербы, и болгары, предполагалось разделить при посредничестве России.

Всё это происходило под покровительством России и Франции, которые видели в славянских странах своих потенциальных союзников против немцев, а Османскую империю не без оснований считали склонной к альянсу с недружественной им Германией. Чуть позже к Балканскому союзу присоединились Греция и Черногория.

Фото: wikipedia.org Отстреливающаяся турецкая пехота под Кумановом

Поводом для начала войны стали антитурецкие выступления болгар и сербов в македонском городке Кочани, жестоко подавленные турецкой армией. Славяне требовали возмездия. 13 сентября 1912 года Болгария выдвинула ультиматум Турции. Она требовала предоставить автономию Македонии и другим славянским народам Балкан, создать школы для греков, болгар, сербов и провести демилитаризацию всех европейских владений турок.

Эти требования фактически отдавали Балканы в руки славянского альянса, так что османы решительно отказались их удовлетворять. Конфликт разразился 25 сентября с одновременного заявления российского МИД о необходимости обеспечить мир на Балканах и официального объявления войны Турции со стороны Черногории.

Войну начали черногорцы, атаковав турецкие части, стоявшие в приграничных городах. Несмотря на сопротивление турок, они были разбиты и бежали, бросая оружие и артиллерию. Через десять дней в войну вступили Сербия и Болгария, а еще через день — Греция. После этого войска Балканского союза перешли в наступление.

Фото: wikipedia.org «На нож» — картина Ярослава Вешина, 1912 год. Болгарская пехота врукопашную атакует турецкие позиции

Османская армия не выдержала объединенного удара с трех сторон и начала стремительно отступать. После поражения турок в битве под Лозенградом, в которой болгарской армией командовал русский офицер Радко-Дмитриев, союзникам был открыт путь на Константинополь, а турецкая армия перестала существовать. Дальнейшие военные действия свелись к осаде Адрианополя, прикрывавшего турецкую столицу.

Уже в декабре 1912 года османы начали переговоры о мире. Блестящая победа славян позволила подписать мирный договор, по которому османы лишились всех владений в Европе, кроме Константинополя и его ближайших окрестностей.

По итогам войны Македония была разделена между Болгарией и Сербией. Болгария получила Фракию и выход в Эгейское море. Границы Греции значительно продвинулись на север, был присоединен остров Крит. На Балканах появилась независимая Албания, народ которой во время войны восстал против турок.

Австрия рассорила славян

Но победители были совершенно недовольны достигнутыми результатами. Болгары и сербы считали раздел Македонии несправедливым. Каждая страна претендовала на всю Македонию и не могла смириться с усилением конкурента.

Над Балканами поднялся призрак новой войны. Её причиной был конфликт между двумя самыми сильными славянскими государствами региона — Болгарией и Сербией, каждое из которых претендовало на роль объединителя балканских народов. В свою очередь Греция опасалась болгарской великодержавности: присоединив Македонию, эта страна становилась первой на Балканах по территории и численности населения.

Этими противоречиями умело воспользовались австрийцы. Их агентура в Сербии начала антиболгарскую пропаганду во всех газетах. Правительство Сербии обвинялось в предательстве национальных интересов. Точно такая же кампания была организована в Болгарии, только там ее целью оказались сербы, которые объявлялись историческими врагами болгар еще со времен Средних веков, когда Болгария и Сербия конкурировали за влияние на Балканах. Балканский союз развалился, что было необычайно выгодно немцам.

Фото: wikipedia.org Австрийские солдаты расстреливают пленных сербов, 1918 год

Как пишут историки Александр Задохин и Андрей Низовский, «болгарскому правительству советовали не уступать на переговорах с сербами и обещали всяческую поддержку Болгарии со стороны Австро-Венгрии и Германии. Но официальная позиция болгарского правительства оставалась неизменной: Болгария настаивала на точном соблюдении условий сербо-болгарского союзного договора 1912 года. Такая позиция Сербию не устраивала.

26 мая 1913 года сербское правительство специальным меморандумом потребовало от Болгарии пересмотра условий соглашения 1912 года, а через два дня, 28 мая, премьер-министр Сербии Никола Пашич выступил в скупщине (парламенте) с заявлением о том, что Сербия должна иметь общую границу с Грецией и поэтому договор с Болгарией должен быть пересмотрен в пользу Сербии. При этом Пашич фактически повторил слова своих австро-венгерских советников».

Отношения между Сербией и Болгарией всего за несколько месяцев накалились до состояния холодной войны. На этом фоне Греция поддержала Сербию и заключила с ней союз, который в Софии был вполне справедливо сочтен подготовкой к войне.

Россия наблюдала за происходящим на Балканах с недоумением. С таким трудом выстроенный антиосманский (а в итоге и антигерманский) союз рушился на глазах, а Санкт-Петербург лишался инструмента для проведения собственной политики на Балканах.

Россия настаивала на решении проблемы мирным путём. Николай II отправил в Белград и Софию послания, в которых отмечал, что в случае вооруженного конфликта Россия оставляет за собой право вмешаться в войну, и потребовал созыва мирной конференции. Но подстрекаемые из Вены «братья-славяне» уже не слушали голос разума и были готовы к военным действиям.

Фото: wikipedia.org Россия. Император Николай II с императором Австро-Венгрии Францем-Иосифом I, 1897 год

Болгария склоняется к силовому решению

Часть территории Македонии, что по условиям договора 1912 года должна были принадлежать Болгарии, была занята сербской армией. Болгарское правительство потребовало немедленно вывести войска. Сербы отказались. Тогда 29 июня 1913 года болгарская армия без объявления войны вступила на территорию Македонии, атаковав сербские части. Вечером того же дня болгары начали наступление на греческие Салоники.

Болгария в тот момент имела самую большую и хорошо обученную армию на Балканах, которая отлично проявила себя в прошлую войну, поэтому страна рассчитывала на успешное разрешение конфликта силой. Но тут оказалось, что боевые действия против укрепившихся в гористой местности сербов затянулись, а армия несёт большие потери.

Надеявшаяся на молниеносную войну Болгария оказалась под ударом с двух сторон. На западе шли бои с сербами, а на юге греки сначала остановили болгар под Килкисом, а затем сами перешли в контрнаступление. Уже в июле болгарская армия отступала по всем фронтам и сдавала территории, завоеванные в прошлом году. Увидев, что Болгария проигрывает войну, в конфликт вмешались Турция (12 июля) и Румыния (14 июля). Их армии ударили по беззащитным болгарам с севера и востока.

У Болгарии просто не было достаточно войск, поэтому турецкие и румынские части просто шли вперед, занимая пустующие территории. Румыния всего за несколько дней захватила дунайскую область Добруджа, а Турция оккупировала Восточную Фракию со старинным городом Адрианополем, которому вернули турецкое имя Эдирне.

Фото: wikipedia.org Османские войска во время Балканских войн

Российская империя попыталась оказать давление на Турцию, потребовав немедленного отвода войск. Но Франция и Великобритания саботировали предложение о демонстрации силы объединенными флотами, а также вводом русских войск в пограничные с Турцией регионы.

Чтобы добиться поставленных нами целей — принудить турок выполнить обязательство Лондонского мирного договора и, очистив Адрианополь, вернуться за линию Энес-Мидье, было вполне достаточно морской демонстрации держав Тройственного согласия в турецких водах, — писал министр иностранных дел России Сергей Сазонов.

Но Англия смертельно боялась усиления России на востоке, Франция же имела в Османской империи финансовые интересы. Хотя официальный Лондон заявил, что не будет препятствовать самостоятельным военным действиям русских, время, потраченное на переговоры, было упущено, ведь балканский конфликт стремительно подходил к своему концу.

Болгария унижена, Балканы становятся очагом новой войны

29 июля, после всего месяца кровопролитных боев, Болгария признала свое поражение и пошла на мирные переговоры. Их результат был ужасающим. София потеряла почти все территории, завоеванные в 1912 году, а также Добруджу, входившую в состав Болгарии с момента ее независимости. Турция заметно сдвинула границу на запад и получила Восточную Фракию с Эдирне. Болгария лишилась огромных территорий, населенных этническими болгарами. Страна была унижена и обобрана.

В результате виноватой оказалась Россия. Болгарское правительство и общественное мнение сочли, что Российская империя не смогла обеспечить мир на Балканах, отчего София склонилась в пользу союза с Германией.

В свою очередь Сербия, хотя и увеличила территорию с 48,3 до 87,3 тысяч кв. км, а население — с 2,9 до 4,4 млн. человек, так и не получила желаемого выхода к морю, а потому продолжала нагнетать обстановку на Балканах, стремясь к новой войне. Австро-Венгрия, видя усиление Сербии, также стала готовиться к неизбежному вооружённому конфликту.

В итоге, не прислушавшись к миролюбивой позиции России, от Второй Балканской войны пострадали все страны-участницы, даже те, которые считали, что одержали убедительную победу. Сразу после войны тайная организация «Чёрная рука», в которую входили офицеры сербской армии и Генерального штаба, стала готовить покушение на наследника австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда.

Причиной заговора было стремление эрцгерцога провозгласить «триализацию» Австро-Венгрии, превратить ее в Австро-Венгро-Славию, союз трех народов. Это ставило крест на планах создания Великой Сербии — большого славянского королевства на Балканах, а также мешало панславистам как в Австрии, так и в России.

Франц-Фердинанд был застрелен 28 июня 1914 года в Сараево. Это стало поводом к началу Первой мировой войны, охватившей сначала Балканы, а затем Европу и весь мир. Так Балканы оправдали свое название «пороховая бочка Европы».