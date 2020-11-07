Принцу Гарри не дали возложить венок к памятнику Неизвестного солдата

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Британский принц Гарри глубоко опечален тем, что ему не позволили возложить венок к Кенотафу в Лондоне — памятнику Неизвестному солдату, возведённому на улице Уайтхолл в 1919 году к годовщине окончания Первой мировой войны.

Как передаёт The Sunday Times, причиной отказа могло стать то, что герцог Сассекский уже не является действующим военнослужащим. Принц провёл 10 лет в армии, но отказался от всех армейских званий, после того, как переехал в США со своей супругой Меган Маркл. Пара также отказалась от привилегий членов королевской семьи.

Другие родственники королевы Елизаветы II посетили церемонию возложения венков в воскресенье, 8 ноября. Среди них не было принца Эндрю, герцога Йоркского, который вынужден был прекратить исполнять обязанности члена монаршей семьи из-за скандального интервью о его дружбе с Джеффри Эпштейном, осуждённом за сексуальные преступления.

11 ноября в Великобритании отмечают День памяти павших, посвящённый жертвам Первой мировой войны.

Кенотаф — памятник, считающийся надгробным, но находящийся там, где не содержатся останки покойного, своего рода символическая могила.

Ранее NEWS.ru собщал, что принц Гарри и Меган Маркл примут участие в реалити-шоу, которое выпустит стриминговый сервис Netflix. Пара таким образом хочет познакомить публику с её образом жизни.