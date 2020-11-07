Принцу Гарри не дали возложить венок к памятнику Неизвестного солдата

Британский принц Гарри глубоко опечален тем, что ему не позволили возложить венок к Кенотафу в Лондоне — памятнику Неизвестному солдату, возведённому на улице Уайтхолл в 1919 году к годовщине окончания Первой мировой войны.
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Другие родственники королевы Елизаветы II посетили церемонию возложения венков в воскресенье, 8 ноября. Среди них не было принца Эндрю, герцога Йоркского, который вынужден был прекратить исполнять обязанности члена монаршей семьи из-за скандального интервью о его дружбе с Джеффри Эпштейном, осуждённом за сексуальные преступления.
11 ноября в Великобритании отмечают День памяти павших, посвящённый жертвам Первой мировой войны.
Кенотаф — памятник, считающийся надгробным, но находящийся там, где не содержатся останки покойного, своего рода символическая могила.
Ранее NEWS.ru собщал, что принц Гарри и Меган Маркл примут участие в реалити-шоу, которое выпустит стриминговый сервис Netflix. Пара таким образом хочет познакомить публику с её образом жизни.