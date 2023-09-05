Правозащитники HRW обвинили ВСУ в убийстве жителей Изюма кассетными бомбами

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины несут ответственность за гибель мирных жителей Изюма в Харьковской области, сообщила директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм. По ее словам, которые приводит РИА Новости, речь идет об инциденте 2022 года, когда ВСУ нанесли удар с применением кассетных боеприпасов.

Мы выяснили это после того, как русские ушли, и наши исследователи отправились туда, чтобы изучить военные преступления и зверства, которые были совершены, — и они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов. Им сообщили направление, с которого был открыт огонь, и мы определили, что это применили украинские силы, — рассказала Уорхэм.

Она уточнила, что ВСУ обстреливали район кассетными снарядами, когда он находился под контролем российской армии. Сейчас, по словам Уорхэм, в распоряжении организации «есть подробные свидетельства о гражданских лицах, которые были убиты или ранены».

Ранее сообщалось, что 1 сентября в результате обстрела ВСУ в Донецке погибла шестилетняя девочка. При этом, согласно статистике СЦКК, с начала августа по столице ДНР было выпущено более 560 кассетных боеприпасов стандартного для НАТО калибра 155 мм. Каждый такой снаряд содержит 72 кассеты с поражающими элементами.