Посольство России в Польше ограничило формат мероприятий ко Дню Победы

Здание посольства РФ в Варшаве / Фото Алексей Витвицкий/РИА Новости

Посольство России в Польше решило ограничить до минимума формат мероприятий по случаю Дня Победы, заявил глава российской дипмиссии в Варшаве Сергей Андреев. В беседе с РИА Новости он сказал, что это решение приняли из-за того, что в Сети появились призывы к протестным акциям вплоть до физического насилия со стороны разных активистов.

Мы защищены иммунитетом, но наши польские друзья и соотечественники рискуют тем, что их под надуманным предлогом могут привлечь к ответственности. Мы приняли решение в запланированном формате мероприятие не проводить, — сказал он.

Изначально российское посольство планировало в честь Дня Победы провести акцию «Бессмертный полк» и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве. Однако все мероприятия по случаю Дня Победы ограничатся тем, что посол с супругой и старшими дипломатами 9 мая придут на кладбище советских воинов и возложат венок.

Андреев отметил, что российская сторона будет учитывать эту ситуацию, когда Польша решит организовать какие-либо протокольные мероприятия, в том числе, например, в Катыни.

Ранее власти Варшавы и МИД Польши выступили против организации 9 мая акции «Бессмертный полк». Российское посольство в Польше уведомило мэрию столицы о своём желании провести мероприятие и выразило надежду, что «власти примут необходимые меры для обеспечения общественного порядка и недопущения его нарушения». Однако мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что польская сторона не поддержит проведение акции.