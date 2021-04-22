Порошенко обвинил РФ в захвате Азовского моря

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Экс-президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко назвал Азовское море украинской территорией и возмутился отсутствием реакции Киева на действия Военно-морских сил России. Его слова приводит РИА Новости.

Пространство Азовского моря — это территория Украины. Россияне её захватили. Где действия украинской власти? Где санкции за это? — сказал Порошенко.

Так политик отреагировал на российские военные учения в Азовском море. Он подчеркнул, что Россия заблокировала это море для судоходства, а действующий глава Украины Владимир Зеленский игнорирует этот факт.

В апреле российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Минобороны получило в обособленное водопользование часть акватории Таганрогского залива Азовского моря. На этом участке нельзя заниматься рыбоводством и рыболовством.

Ранее украинские власти заявили о попытках катеров ФСБ РФ препятствовать действиям лодочной группы ВМС Украины в Азовском море. По словам представителя ВСУ, действия россиян были безуспешны. Киев считает, что Россия продолжает нарушать нормы международного морского права.