21 января 2026 в 16:53

Полковник оценил перспективу взятия Сум российской армией

Полковник Баранец: вопрос о взятии Сум российской армией пока не стоит

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Вопрос об освобождении города Сумы российской армией пока не стоит, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, на сегодняшний день это не вписывается в стратегические планы ВС РФ.

Сумское направление является одним из наиболее успешных, потому что части ВС РФ в среднем продвигаются от километра до трех в день. И эта тенденция сохраняется уже на протяжении длительного времени. Российские войска находятся примерно в 17 км от Сум. И здесь возникает вопрос: что будет с городом? Ровно эти же вопросы неизбежно возникают и насчет Харькова, Днепра. Вопрос об установлении контроля над такими крупными городами в наших стратегических соображениях пока не стоит, — сказал Баранец.

Он подчеркнул, что развитие событий будет во многом зависеть от итогов переговоров с представителями США и Украины. По словам Баранца, чем дольше президент Украины Владимир Зеленский будет медлить, тем больше украинских населенных пунктов окажутся под контролем Вооруженных сил РФ.

Ранее появилась информация, что ВСУ начали перебрасывать иностранных наемников из Колумбии в Харьковскую область. Украинское командование планирует использовать их для удержания позиций на участке Хатнее — Меловое.

