Альтернативы нет: политолог о вхождении ДНР и ЛНР в состав России Политолог Журавлев: у ДНР и ЛНР нет альтернативы вхождению в состав России

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Донецкая Народная Республика

ЛНР и ДНР не имеют альтернативы, кроме как присоединиться к России, чтобы спастись от террора украинских националистов, сообщил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. В беседе с «Экономикой сегодня» политолог подчеркнул, что референдум о вхождении в состав России является ожидаемым событием и поможет восстановить историческую справедливость.

Речь идет об ожидаемом событии. Думаю, что референдум будет не только в ЛНР и ДНР. Я не представляю возвращение Херсонщины в состав Украины, потому что очевидно, что это реки крови, а люди хотят жить, — заключил политолог.

Журавлев добавил, что Украина сама мотивирует людей к тому, чтобы на референдуме они проголосовали за вступление в Россию. Киев уже одобрил уголовное наказание до 15 лет за получение гражданства РФ, а таких в ЛНР и ДНР сотни тысяч человек. С точки зрения украинских властей они должны отправиться в исправительные лагеря, отметил политолог.

Депутат Госдумы Дмитрий Беликов ранее заявил, что республики Донбасса заслужили войти в состав России, потому что жители ЛДНР «прошли свой путь» и «пролили кровь» в противостоянии с киевским режимом. Он сравнил военную спецоперацию с хирургической, в ходе которой союзные войска «выпускают дурную кровь» Украине.