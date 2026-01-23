Политолог ответил, что заставит Зеленского вывести ВСУ из Донбасса

Успехи российской армии на фронте могут вынудить Украину вывести войска из Донбасса, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, в данном контексте также будет иметь значение степень давления Вашингтона на Киев.

Это вопрос давления. Думаю, в этот раз [на переговорах в Абу-Даби], наверное, не удастся склонить Украину к выводу войск из Донбасса. А дальше есть несколько составляющих. Первое — военные успехи российской армии. Второе — позиция американцев и уровень их давления на украинские власти. И третье — это уровень деморализации европейских элит. Пока я бы сказал, что они скорее консолидированы по темам противостояния [Дональду] Трампу (президент США. — NEWS.ru), Гренландии и продолжения поддержки Украины, — высказался Минченко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вывод Вооруженных сил Украины с территории Донбасса — ключевое условие для запуска мирного урегулирования. В то же время, по словам представителя Кремля, в переговорной повестке остаются и другие значимые аспекты.