Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 13:06

Политолог ответил, что заставит Зеленского вывести ВСУ из Донбасса

Политолог Минченко: успехи ВС РФ на фронте заставят Киев вывести ВСУ из Донбасса

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Успехи российской армии на фронте могут вынудить Украину вывести войска из Донбасса, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, в данном контексте также будет иметь значение степень давления Вашингтона на Киев.

Это вопрос давления. Думаю, в этот раз [на переговорах в Абу-Даби], наверное, не удастся склонить Украину к выводу войск из Донбасса. А дальше есть несколько составляющих. Первое — военные успехи российской армии. Второе — позиция американцев и уровень их давления на украинские власти. И третье — это уровень деморализации европейских элит. Пока я бы сказал, что они скорее консолидированы по темам противостояния [Дональду] Трампу (президент США. — NEWS.ru), Гренландии и продолжения поддержки Украины, — высказался Минченко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вывод Вооруженных сил Украины с территории Донбасса — ключевое условие для запуска мирного урегулирования. В то же время, по словам представителя Кремля, в переговорной повестке остаются и другие значимые аспекты.

ВСУ
Украина
Донбасс
ВС РФ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пропавшего в Красноярске подростка нашли
Тренер спас ребенка из горящей машины
Названа причина постоянного синяка на руке Трампа
Экономист предположил, как изменятся цены на авиабилеты в феврале 2026 года
Трамвай сошел с рельсов в одном из районов Москвы
Мирные жители пострадали из-за новой атаки ВСУ на российский регион
Режиссер Бронзит оценил свои шансы на получение «Оскара»
Раскрыто, какие территории рискует потерять Украина уже в ближайшее время
Рождаемость в России бьет рекорды падения
«Наши мысли с его близкими»: умер экс-защитник сборной Англии
В Нью-Йорке забили тревогу из-за надвигающегося снежного шторма
Маму «тяжелобольного мальчика» заподозрили в фальсификации диагноза сына
Итоги переговоров: о чем говорили Путин с Уиткоффом, что будет в Абу-Даби
Аферисты начали внедрять новую схему обмана под видом работников аэропортов
Приставы «выбили» алименты у должника в виде криптовалюты
Диверсанты в Крыму, удар по газопроводу, 40 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 23 января
Стало известно, кого назначили и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Защита оспорит арест владельца ТЦ после обрушения с погибшим
«Дипломатическая игра»: в Турции восхитились изящным решением Путина
Появились детали встречи Путина и Аббаса
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.