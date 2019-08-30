https://static.news.ru/photo/3e76e42a-cb3a-11e9-9a7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Правительство Украины ищет возможности для организации и проведения переписи населения до конца текущего года, заявил премьер-министр Незалежной Алексей Гончарук.

Она (перепись. — Ред.) уже инициирована, запланирована на декабрь следующего года. Была. Но мы изучаем возможность провести её в этом году, — цитирует политика « Интерфакс-Украина ».

Планы провести перепись в конце 2020 года связывали с очередными парламентскими выборами, которые должны были состояться осенью 2019-го. Относительно шансов проведения местных выборов грядущей осенью Гончарук ответил, что ведётся дискуссия.

Как сообщал News.ru, Алексей Гончарук представил Верховной раде состав своего кабинета министров. Глава МВД Арсен Аваков сохранил свой пост. Остальные вошедшие в кабмин руководители ведомств и два вице-премьера — новички.