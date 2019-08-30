Правительство Украины ищет возможности для организации и проведения переписи населения до конца текущего года, заявил премьер-министр Незалежной Алексей Гончарук.
Она (перепись. — Ред.) уже инициирована, запланирована на декабрь следующего года. Была. Но мы изучаем возможность провести её в этом году, — цитирует политика «Интерфакс-Украина».
Планы провести перепись в конце 2020 года связывали с очередными парламентскими выборами, которые должны были состояться осенью 2019-го. Относительно шансов проведения местных выборов грядущей осенью Гончарук ответил, что ведётся дискуссия.