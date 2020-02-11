Парламент Северной Македонии 11 февраля ратифицировал соглашение о вступлении в Североатлантический альянс. Страна добивается членства в НАТО почти 30 лет.
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Македонские военные торжественно подняли флаг альянса у здания парламента. Но, чтобы страна стала частью НАТО, протокол должна ратифицировать Испания.
Македонское государство пыталось стать частью ЕС и НАТО с момента получения независимости от Югославии, но мешала Греция, требовавшая наименование республики. В 2018 году страны подписали соглашение, по которому балканское государство стало Северной Македонией.
Как писал NEWS.ru, Европейский союз решил ужесточить правила вступления в организацию и временно прекратил переговоры о членстве с Албанией и Северной Македонией.
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