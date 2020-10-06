ВОЗ: пандемия коронавируса губит психику людей

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Всё больше жителей Европы испытывают усталость от пандемии коронавируса и связанных с ней событий — ограничений, социальной изоляции, экономических проблем. Об этом сообщил глава европейского департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Он сослался на данные исследования, которое было проведено в 27 странах. Как следует из полученных результатов, апатия охватила в некоторых их них до 60% населения, передаёт «Интерфакс».

Для преодоления проблемы необходимы как регулярные консультации с местными общинами и властями, так и общий анализ ситуации. При этом он должен касаться не только сферы общественного здравоохранения и медицины, считает Клюге.

Представитель ВОЗ также заявил, что на фоне пандемии необходимо развивать новые способы социального взаимодействия. В том числе — между родственниками и друзьями. Одними из таковых могут стать виртуальные форматы общения.

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