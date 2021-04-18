Немцы возмутились словами об историческом долге Германии перед украинцами

https://static.news.ru/photo/ab444eae-a0da-11eb-b90a-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Заявление украинского посла в Берлине Андрея Мельника о том, что Германия должна нести ответственность за вступление Украины в НАТО, вызвало негодование у рядовых немцев.

Накануне в интервью Мельник отметил, что Германия несёт особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев и потому должна сыграть ведущую роль в том, чтобы Украина стала членом НАТО. По мнению немецких читателей, Германия не обязана разбираться с чужими проблемами, это была огромная ошибка, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер вмешался в это дело, пишет Life.

Кроме того, отмечают пользователи Сети, Берлину следует больше воздерживаться и решать свои собственные проблемы, которых полно внутри страны.

Это довольно заметно, теперь уже во второй раз, что украинские политики и дипломаты считают, что могут требовать от Германии активного курса против России. Некоторое время назад было требование, что Германия должна отправить военные корабли в Чёрное море, а теперь возникло ещё одно требование — чтобы Германия играла «лидирующую роль» в борьбе с Россией. Вы что, вообще? — возмутился Meinungshaber.

Как предположили комментаторы, Украина хочет в ЕС лишь для того, чтобы выкачивать финансовые ресурсы. Учитывая, что политическая сфера коррумпирована, можно легко вычислить, где окажутся деньги, подчеркнули в Сети, добавив, что страна должна держаться подальше от этого конфликта.

Читателей также возмутило, что посол припомнил Германии её прошлое и долги за него.

Если я ещё услышу упоминание о нацистском прошлом Германии, то моё терпение лопнет, — написал пользователь Till Z.

Как заявил ранее Андрей Мельник, только скорейшее присоединение Украины к Альянсу позволит не допустить новую войну в Европе. Он также призвал руководство Германии предупредить Москву о болезненных последствия в случае вторжения на Украину. По мнению дипломата, в подобной ситуации будет необходимо прибегнуть к международному бойкоту России и судебному преследованию в международном уголовном суде. Кроме того, на РФ следует наложить полное экономическое эмбарго, в первую очередь — на импорт сырья.