Заявление украинского посла в Берлине Андрея Мельника о том, что Германия должна нести ответственность за вступление Украины в НАТО, вызвало негодование у рядовых немцев.
Накануне в интервью Мельник отметил, что Германия несёт особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев и потому должна сыграть ведущую роль в том, чтобы Украина стала членом НАТО. По мнению немецких читателей, Германия не обязана разбираться с чужими проблемами, это была огромная ошибка, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер вмешался в это дело,
Кроме того, отмечают пользователи Сети, Берлину следует больше воздерживаться и решать свои собственные проблемы, которых полно внутри страны.
Это довольно заметно, теперь уже во второй раз, что украинские политики и дипломаты считают, что могут требовать от Германии активного курса против России. Некоторое время назад было требование, что Германия должна отправить военные корабли в Чёрное море, а теперь возникло ещё одно требование — чтобы Германия играла «лидирующую роль» в борьбе с Россией. Вы что, вообще? — возмутился Meinungshaber.
Как предположили комментаторы, Украина хочет в ЕС лишь для того, чтобы выкачивать финансовые ресурсы. Учитывая, что политическая сфера коррумпирована, можно легко вычислить, где окажутся деньги, подчеркнули в Сети, добавив, что страна должна держаться подальше от этого конфликта.
Читателей также возмутило, что посол припомнил Германии её прошлое и долги за него.
Если я ещё услышу упоминание о нацистском прошлом Германии, то моё терпение лопнет, — написал пользователь Till Z.
Как заявил ранее Андрей Мельник, только скорейшее присоединение Украины к Альянсу позволит не допустить новую войну в Европе. Он также призвал руководство Германии предупредить Москву о болезненных последствия в случае вторжения на Украину. По мнению дипломата, в подобной ситуации будет необходимо прибегнуть к международному бойкоту России и судебному преследованию в международном уголовном суде. Кроме того, на РФ следует наложить полное экономическое эмбарго, в первую очередь — на импорт сырья.