«Не имела права»: в Германии раскрыли последствия передачи оружия Украине Депутат Петерсен заявила, что Германия стала участником конфликта на Украине

Фото: Oz Suguitan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германия стала участником конфликта на Украине, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен. По ее мнению, это произошло в тот момент, когда ФРГ начала поставлять оружие ВСУ.

Поставки любого оружия со стороны Германии уже были вовлечением (страны в конфликт. — NEWS.ru), — подчеркнула Петерсен.

Политик добавила, что подобная вовлеченность была недопустима. Украина — не страна НАТО, поэтому ФРГ «не должна была, даже не имела права» вмешиваться, пояснила она.

Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что возможная передача дальнобойного ракетного вооружения Киеву приведет к изменению отношений между Москвой и Берлином. Причем поставки Taurus бойцам ВСУ никак не помогут Украине переломить ход противостояния в свою сторону — эксперты сомневаются в способности украинских солдат управлять этой техникой.

Тем временем премьер Баварии и глава Христианско-социального союза Маркус Зедер сдержанно отреагировал на возможность поставок немецких дальнобойных ракет Taurus Украине. Политик выразил мнение, что подобное вооружение необходимо в достаточном количестве самой Германии, однако окончательное решение по этому вопросу предстоит принять новому канцлеру страны.