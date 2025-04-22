Назван важный нюанс в переговорах по украинскому конфликту Советник главы ДНР Гагин: любые переговоры о мире без одобрения России ничтожны

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Любые переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине, которые не получили одобрения России, ничтожны, заявил NEWS.ru военно-политический аналитик и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, на данный момент рано говорить о каких-либо соглашениях.

Любые переговоры о мирном урегулировании ничтожны без участия и одобрения России, без учета ее интересов. А у нас, насколько я знаю, пока еще не достигнуты цели, которые ставил верховный главнокомандующий [Владимир Путин]. Пока что у нас Украина является опасным соседом, пока там нацизм, пока она милитаризована, все до зубов ее продолжают вооружать, поддерживать. Поэтому говорить о каких-то соглашениях преждевременно, — сказал Гагин.

Он добавил, что украинское руководство не заинтересовано в полном завершении конфликта. По словам советника главы ДНР, властям Украины нужен перерыв, чтобы перевооружиться и продолжить боевые действия.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия готова прийти к соглашению с Украиной при условии признания российских территорий в юридическом порядке. Так он отреагировал на сообщения о готовности Киева отказаться от 20% земель, пока они будут считаться признанными де-факто.