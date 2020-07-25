На Украине сообщили о растущем уровне заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/05de0bc4-ce82-11ea-a13c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании с президентом, представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране заявил, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в государстве вырос до 64,1 на 100 тысяч населения. В начале июля данный показатель был на уровне 62,4 человека.

Шмыгаль подчеркнул, что 25 июля на Украине зафиксировали 1106 новых случаев заражения. Это антирекорд с начала пандемии. Больше всего заболевших выявлено в Ровенской области, Львовской области и в Киеве. Глава правительства отметил, что особое внимание кабмина будет обращено на Волынь, Закарпатье, Буковину и Ровенскую область из-за заполняемости койко-мест в опорных пунктах. На территории Закарпатья данный показатель равен 64%, в остальных перечисленных регионах — более 40%.

По словам Шмыгаля, цифры по заболеваемости улучшились в Черновицкой области. Благодаря жёстким мерам, принятым в рамках карантина, регион больше не является лидером по распространению инфекции.

Зеленский напомнил, что Украина намерена стать одной из первых стран с закупленной вакциной. Это очень важно, сказал президент, ведь «весь мир выстраивается в очередь».

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по заданию президента проводит консультации и держит контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая информацию, отмечается на сайте главы государства.

На данный момент на Украине заразились 63 929 человек, 35 497 пациентов выздоровели, 1590 украинцев стали жертвами пандемии.

В мире коронавирусом заболели свыше 15,6 млн человек, более 637 тысяч умерли, более 9,5 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 4,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 2,2 млн, на третьем Индия — более 1,2 млн.

Как ранее писал NEWS.ru, на Украине скончались четверо бойцов ВСУ после введения им вакцины от коронавируса, разработанной американскими специалистами. Об этом сообщил представитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой ЛНР Александр Мазейкин.