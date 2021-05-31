На Украине лишат Лукашенко звания почётного доктора

https://static.news.ru/photo/9e0d3ab4-c210-11eb-908e-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по решению учёного совета лишит президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почётного доктора. Причина заключатся в «неуважении к Украине» лидера республики. Об этом в разговоре с журналистами сообщил ректор вуза Владимир Бугров. Его слова передаёт «Интерфакс-Украина».

Бугров отметил, что в университете не существует практики лишения почётных званий. Однако учёный совет уже приступил к подготовке процедуры. Она будет применена специально в отношении Лукашенко.

Основаниями являются нарушение прав человека, неуважение к государству Украина. Я знаком с мнением большинства преподавателей на этот счёт, и в одобрении ими предложенной меры не сомневаюсь, — сказал Бугров.

Белорусский лидер получил почётное звание от бывшего ректора Леонида Губерского осенью 2009 года.

Ранее украинский финансист Сергей Фурса высказал мнение, что «помешательство Александра Лукашенко» только на руку Киеву, ведь теперь Россия может решить не отбирать у Украины транзит, когда «Северный поток — 2» будет достроен. Об этом он написал в своей колонке для «Украина 24».

Дело в том, что на фоне инцидента с Ryanair Европа пригрозила совместно с США ввести очень жёсткие санкции против Белоруссии. Среди них может оказаться и запрет на транзит газа через страну. На Белоруссию сейчас приходится до 25% российского газа, поставляемого в ЕС. А значит, России в случае введения таких санкций придётся думать, как поставлять газ в Европу.