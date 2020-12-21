Медики: опасность новой разновидности коронавируса поняли не сразу

https://static.news.ru/photo/6f850f8a-42d8-11eb-ad38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Обнаруженная в Великобритании новая разновидность коронавируса, которая отличается быстрой скоростью распространения, была выявлена на юго-востоке Англии ещё в сентябре. Об этом сообщила специалист Службы общественного здравоохранения Сьюзан Хопкинс.

Однако, отметила она, поначалу специалисты не придали этому значения, так как вирусы часто мутируют.

Полный геном видоизменённого штамма был расшифрован в октябре. К концу ноября проявились очаги нового типа COVID-19 в графстве Кент, при этом заболеваемость не снижалась, несмотря на принятые ограничительные меры.

В результате 11 декабря правительство было проинформировано об изменении эпидемической ситуации, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на Sky News.

По словам Хопкинс, в основном новая разновидность коронавируса зафиксирована в Лондоне и на востоке Англии. В небольших количествах она также выявлена в каждом регионе Англии, в Уэльсе и Шотландии.

Аналогичные штаммы нашли в Дании и Австралии, а также очень похожие варианты зафиксировали в ЮАР, Нидерландах и других странах, — добавила Хопкинс.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские учёные выявили новый вариант COVID-19, который может быть причиной быстрого распространения вируса в юго-восточной части Англии.

Позже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения граждан. По словам политика, новый вид вируса не более опасен, чем первоначальный COVID-19, однако скорость его распространения представляет угрозу.

По состоянию на 20 декабря в Великобритании зафиксировано 2 004 219 случаев COVID-19. Общее число смертей в стране составляет 67 075.

Нидерланды, Бельгия и Италия приняли решение временно не принимать авиарейсы из Соединённого Королевства. Об аналогичной мере задумались в ФРГ и Латвии, а в Чехии и Греции ужесточили карантинные меры против граждан, прибывающих из Великобритании.

Власти Испании призвали руководство Европейского союза выработать совместную программу действий в связи с распространением новой мутации коронавируса.

Как писал NEWS.ru, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко предложил и России прервать авиасообщение с Великобританией. По его словам, если этого не сделать, то мутация может достичь такой степени, что уже созданные вакцины от коронавируса окажутся бесполезными.