Минздрав Германии может оказаться в центре скандала: десятки поставщиков средств защиты подали иски к ведомству. Причина — невыплата денег за приобретённые партии масок. По данным немецких СМИ, объём претензий может превысить €400 млн, выплата которых ляжет на плечи налогоплательщиков. Сложившаяся ситуация грозит серьёзными репутационными потерями действующему министру здравоохранения ФРГ Йенсу Шпану. Именно ему до этого приписывали большую часть заслуг по успешной борьбе с коронавирусом в Германии.

По данным издания Tagesspiegel, в самом начале пандемии ФРГ столкнулась с нехваткой масок. Чтобы решить эту проблему, министр здравоохранения страны Йенс Шпан разработал специальную систему: ведомство обещало заключить контракт со всеми поставщиками средств защиты, которые сделают соответствующее предложение. Однако желающих оказалось больше, чем рассчитывали власти: виной тому была готовность Минздрава покупать маски по цене выше рыночной. В итоге ведомству пришлось нанять компанию-консультанта для урегулирования ситуации. Сделано это было в обход стандартной тендерной процедуры, поэтому юридическое обоснование данного решения стало предметом расследования, вердикт по которому будет вынесен в сентябре 2020 года.

Ralph Peters/Global Look Press

Законность привлечения компании-консультанта — не единственная проблема, с которой столкнулся Минздрав ФРГ. Как пишет издание Welt am Sonntag, ряд поставщиков масок подали гражданские иски к ведомству, которое до сих пор не расплатилось за приобретённые им средства защиты. На данный момент суд Бонна получил уже 48 заявок. Ещё 100 поставщиков готовят коллективный иск к министерству. Суммарный объём требований — €400 млн.

В самом Минздраве на запрос Welt am Sonntag ответили, что пока знают лишь о 21 гражданском иске на общую сумму €59 млн, а проблемы с выплатами списывают на плохое качество масок и неправильно выставленные счета. По данным Zeit Online, Минздрав жаловался на то, что каждая пятая маска не соответствовала установленным критериям. При этом все партии грузов со средствами защиты должны были проходить проверку до того, как попасть в логистическую компанию для последующего перераспределения между госучреждениями. Из-за задержек с проверками качества масок сроки их приёма логистической компанией также сдвигались.

Такое объяснение, однако, не устраивает оппозиционных политиков. Так, в партии «Зелёных» предположили, что Минздрав просто уклоняется от выплат за поставки средств защиты, поскольку понимает, что заказал слишком много масок. В Свободной демократической партии Германии (СвДП) также заявляют о попытках ведомства избежать выплат либо максимально их отсрочить. Для этого Минздрав создаёт бюрократические препятствия, считают в СвДП. Всего в министерстве с начала пандемии заключили контракты на поставку 6 млн масок.

Йенс Шпан Clemens Bilan/Pool/Global Look Press

Разгорающийся скандал может крайне негативно сказаться на позициях Шпана. Член Христианско-демократического союза (ХДС) хорошо себя зарекомендовал во время пандемии и смог войти в число самых популярных политиков страны. Так, в марте его рейтинг, по данным ARD, поднялся до 51%. Показатель выше был только у канцлера Германии Ангелы Меркель. Сейчас же глава Минздрава занимает почётное четвёртое место, уступая лишь премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру и вице-канцлеру, министру финансов Олафу Шольцу.

Шпан как самый популярный политик ХДС после Меркель имеет все шансы для того, чтобы возглавить свою партию на ежегодном съезде в декабре. В случае назначения на пост председателя христиан-демократов министр может претендовать на выдвижение в канцлеры в 2021 году. Тем не менее, ещё до начала пандемии Шпан решил поддержать своего коллегу, премьер-министра Северного Рейн-Вестфалии Армина Лашета. Теперь же ему необходимо отказаться от этого проигрышного союза, чтобы реализовать собственные амбиции.

В такой ситуации скандал с закупками масок представляется Шпану крайне нежелательным. Из «кризисного менеджера», как министра называли в СМИ, он превращается в человека, который «должен лично ответить» за просчёт ведомства.