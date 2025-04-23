Ловушка для РФ: Киев отдаст 20% земель в обмен на солдат Шольца и Макрона

Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Украина в рамках урегулирования конфликта может отказаться от земель, которые находятся под контролем РФ, сообщают западные СМИ. По их данным, Киев в ответ потребует от США официально не признавать эти регионы российскими. При этом, согласно предложениям Вашингтона, на украинской территории могут быть развернуты европейские силы. Что означает неофициальный отказ от утраченных Киевом районов и приблизит ли он завершение конфликта — в материале NEWS.ru.

Что известно об отказе Украины от территорий

Высокопоставленный источник в администрации президента Штатов Дональда Трампа сообщил, что власти Украины готовы отказаться от 20% бывших территорий. По его словам, вопрос о принадлежности вошедших в состав России регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей — больше всего волновал Киев на переговорах с американской делегацией на прошлой неделе.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявлял, что обсуждал вопрос территориальных уступок Украины во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 11 апреля. Представитель США допускал, что Киев сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все». По его мнению, меньше всего украинское руководство волнует судьба земель с преимущественно русскоязычным населением.

Доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что само обсуждение этого вопроса — большой шаг вперед. «Украину продавливают на отказ от территорий хотя бы де-факто. Но России необходимо признание де-юре, чтобы запустить процесс снятия санкций. Американские СМИ сыплют утечками, которые далеко не факт, что соответствуют действительности. Но если Украина готова хотя бы от чего-то отказаться, для нас это огромный прогресс», — пояснил он.

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Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press Стив Уиткофф

Почему Украина решила отказаться от территорий

Источники в администрации Трампа также раскрыли другие детали его плана по урегулированию конфликта. По их словам, предложения Вашингтона предусматривают размещение на Украине европейских войск в случае достижения соглашения о прекращении огня.

«Сложность заключается в том, как будут представлены силы безопасности — мы называем это „силами противодействия“. Это часть гарантий безопасности, которые украинцы хотят получить, и мы надеемся, что они их получат», — сказал инсайдер.

Ранее о своих планах направить на Украину «миротворцев» заявляли власти ряда европейских стран. Франция и Великобритания поддерживают эту идею, в Германии к ней отнеслись более сдержанно.

Мирзаян считает, что никакая миротворческая группировка не может появиться на Украине, если Россия не одобрит соглашение по всем территориям, принадлежащим ей на законных основаниях.

«Мы не одобрим соглашение без признания де-юре всех наших территорий, включая города Запорожье и Херсон, откуда украинские войска должны быть выведены. Будет ли это сделано в ближайшее время? Почти убежден, что нет. А значит, мы не будем одобрять соглашение, следовательно, никаких оснований для ввода миротворческих войск не будет», — подчеркнул политолог.

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Чем ответит Россия

Готовность Киева отказаться от претензий на 20% своих бывших территорий вряд ли поможет существенно продвинуться в урегулировании конфликта, полагает экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Украинские власти же не заявляют, что признают эти территории российскими. Они просто констатируют, что не контролируют часть земель. А проблема как раз в том, чтобы это как-то юридически закрепить. Если мы этот вопрос не урегулируем на юридическом уровне, то это все не имеет абсолютно никакого смысла», — сказал он NEWS.ru.

При этом перейти из статуса де-факто в статус де-юре будет очень сложно, уверен политик. Он напомнил, что Украина, согласно положениям ее конституции, до сих пор считает ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым своими землями.

«Чтобы юридически поменять содержание конституции, нужно принимать решение в Верховной раде двумя третями голосов, это 300 депутатов. Придется изымать [из Основного закона] либо эти регионы, либо статью, в которой они перечисляются. Я думаю, что на данный момент это невозможно», — уточнил Килинкаров.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что в этой ситуации у России только один вариант решения вопроса.

«Если мы хотим извлечь для себя максимальную выгоду, нам нужно довести дело до того, когда и мы сами, и весь мир признает, что мы победили. Тогда нам будет проще диктовать условия соглашения. Пока все, что предлагает нам Запад, это остановка [боевых действий], подписание каких-то договоров, ввод миротворцев. Но при этом Украина остается такой же нацистской и враждебной России и начинает готовиться к следующему конфликту», — резюмировал политолог.

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