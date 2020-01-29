Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что не видел каких-либо архивных документов, которые бы подтвердили встречу Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
По его словам, о встрече этих политиков он прочитал в средствах массовой информации. После этого он начал рассказывать всем эту историю, не проверив её. Он отметил, что не ручается за достоверность информации, напечатанной в прессе,
Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и всё, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, — объяснил политик.
Как писал NEWS.ru, телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова бывшего президента Украины о «встрече» Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до Второй мировой войны. По её словам, Кравчук в своём заявлении опирается на «свежесочинённые архивы украинского Минобороны».
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