https://static.news.ru/photo/726f152c-4295-11ea-a583-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что не видел каких-либо архивных документов, которые бы подтвердили встречу Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.

По его словам, о встрече этих политиков он прочитал в средствах массовой информации. После этого он начал рассказывать всем эту историю, не проверив её. Он отметил, что не ручается за достоверность информации, напечатанной в прессе, передаёт ТАСС.

Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и всё, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, — объяснил политик.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова бывшего президента Украины о «встрече» Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до Второй мировой войны. По её словам, Кравчук в своём заявлении опирается на «свежесочинённые архивы украинского Минобороны».