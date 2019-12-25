https://static.news.ru/photo/11b6048c-270d-11ea-9420-fa163e074e61_660.jpg Елизавета II Фото: Paul Marriott/www.imago-images.de/Global Look Press

Британская королева Елизавета II в сопровождении родственников приехала на рождественскую службу, которая проходит в церкви в поместье Сандрингем.

Супруг монаршей особы герцог Эдинбургский принц Филипп остался дома. 24 декабря 98-летнего мужчину выписали из госпиталя в Лондоне. В 2018 году муж королевы также не присутствовал на традиционной службе по случаю Рождества, отмечает ITV News.

The Queen arrives at St Mary Magdalene Church in Sandringham as the Royal Family attend the annual Christmas Day service https://t.co/nEgj14mXe5 pic.twitter.com/yKTitKQVMt — ITV News (@itvnews) December 25, 2019

Ранее NEWS.ru писал, что внук Елизаветы II принц Гарри, его супруга Меган Маркл и их сын Арчи в 2019 году нарушили традицию, согласно которой все Виндзоры встречают Рождество в поместье Сандрингем и следуют чёткому протоколу.