https://static.news.ru/photo/11b6048c-270d-11ea-9420-fa163e074e61_660.jpgЕлизавета II Фото: Paul Marriott/www.imago-images.de/Global Look Press
Британская королева Елизавета II в сопровождении родственников приехала на рождественскую службу, которая проходит в церкви в поместье Сандрингем.
Супруг монаршей особы герцог Эдинбургский принц Филипп остался дома. 24 декабря 98-летнего мужчину выписали из госпиталя в Лондоне. В 2018 году муж королевы также не присутствовал на традиционной службе по случаю Рождества, отмечает ITV News.
Ранее NEWS.ru писал, что внук Елизаветы II принц Гарри, его супруга Меган Маркл и их сын Арчи в 2019 году нарушили традицию, согласно которой все Виндзоры встречают Рождество в поместье Сандрингем и следуют чёткому протоколу.