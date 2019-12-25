Елизавета II Елизавета II Фото: Paul Marriott/www.imago-images.de/Global Look Press

Британская королева Елизавета II в сопровождении родственников приехала на рождественскую службу, которая проходит в церкви в поместье Сандрингем.

Супруг монаршей особы герцог Эдинбургский принц Филипп остался дома. 24 декабря 98-летнего мужчину выписали из госпиталя в Лондоне. В 2018 году муж королевы также не присутствовал на традиционной службе по случаю Рождества, отмечает ITV News.

Ранее NEWS.ru писал, что внук Елизаветы II принц Гарри, его супруга Меган Маркл и их сын Арчи в 2019 году нарушили традицию, согласно которой все Виндзоры встречают Рождество в поместье Сандрингем и следуют чёткому протоколу.

 

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