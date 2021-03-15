Кипр приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca

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Кипр приостановил применение вакцины AstraZeneca в стране до 18 марта. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения республики.

В ожидании заключения комитета по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств, который расследует ряд случаев образования тромбов у людей, получивших вакцину AstraZeneca в странах ЕС, сегодня было принято решение временно отложить применение вакцины AstraZeneca для вакцинация до четверга, 18 марта, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения.

Ранее стало известно, что власти Германии, Испании, Франции и Италии приостановили вакцинирование населения от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca из-за сообщений об образовании у привитых пациентов тромбов. Отмечается, что вакцинация препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech продолжится в плановом режиме.

Как сообщал NEWS.ru, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что консультативный комитет ВОЗ рассмотрит 16 марта ситуацию с препаратом от коронавируса AstraZeneca. Ранее от применения этой вакцины отказались в ФРГ, Италии и Франции из-за того, что у привившихся начали образовываться тромбы, напомнил он на брифинге в Женеве.