Кикабидзе призвал украинских артистов не выступать в России

Украинские артисты не должны выступать в России. Такое мнение высказал в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера» грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе.

В ходе эфира Кикабидзе спросили, должны ли украинские артисты выступать на территории РФ.

Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа, — заявил актёр.

Он также добавил, что сам он не ездит в Россию и не общается с теми, кто посещает РФ.

Вахтанг Кикабидзе порвал контакты с Россией в 2008 году после войны в Южной Осетии, когда Москва была вынуждена провести операцию по принуждению к миру, а затем признала независимость этой республики, а также Абхазии. Актёр также отказался от российского ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русских, но не может принимать награды и выступать в России с концертами. С тех пор он ни разу не приезжал в РФ.

Ранее Вахтанг Кикабидзе заявил о том, что правительство Грузии «обрекло на смерть» голодающего в тюрьме бывшего президента, главу украинского Исполкома реформ Михаила Саакашвили.