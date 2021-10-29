Кикабидзе заявил, что Саакашвили обрекли на смерть

Правительство Грузии «обрекло на смерть» голодающего в тюрьме с 1 октября бывшего президента, главу украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили. Об этом изданию «Взгляд» заявил известный грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе.

Обрекли на смерть. С Саакашвили может во сне что-то случиться. А я его так люблю, он мне так близок, — заявил актёр.

Кикабидзе добавил, что в случае смерти Саакашвили в Грузии начнутся большие беспорядки, в связи с чем он предложил правительству «одуматься».

Саакашвили был арестован 1 октября после пересечения грузинской границы. На родине против политика возбуждено несколько уголовных дел. Он начал голодовку.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отверг заявление адвоката Саакашвили Ники Гварамии о готовящемся плане ликвидации политика в тюремной больнице, назвав его полным бредом и провокацией. Он также анонсировал ряд громких и лживых заявлений со стороны защиты Саакашвили, заметив, что адвокаты «будут показывать весь процесс голодовки человека, которому никто не мешает есть».

Ранее бывшему грузинскому лидеру потребовалась помощь реаниматологов, так как один из жизненных показателей Саакашвили упал до критической отметки.