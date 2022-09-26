Италия: коалиция рака, лебедя и щуки? Политический маятник в Европе качнулся вправо

Фото: Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джорджа Мелони

Еще в стране апельсинов и дивных песен не прошли сами выборы, а из Брюсселя послышался властный окрик госпожи Урсулы фон дер Ляйен, которая предостерегла итальянцев от неправильного выбора и напомнила о средствах вразумления, которые, дескать, есть у Европейского союза. Лучше бы она этого не делала, поскольку массовое голосование итальянцев, так сказать от противного, стало вторым подряд фиаско влиятельной немки после ее потрясших специалистов заявлений о том, что русские курочат стиральные машины ради чипов для своего оружия.

Хотя в чем сенсация результатов итальянских выборов? Политический маятник в Европе качнулся вправо, подтверждая обычную, проверенную временем и социологией цикличность. В Венгрии переизбрался Виктор Орбан, во Франции сделали шаг вперед свои правые Марин Ле Пен, которые преодолели проклятье второго тура, когда все объединявшиеся против них не позволяли массово получить парламентские мандаты. Наконец, в Швеции к власти пришли крайне правые, по некоторым оценкам, аж неонацисты, которые очень не жалуют эмигрантов.

И эту картину теперь красочно дополняет Италия, где партия Fratelli d'Italia («Братство Италии») за четыре года сумела увеличить свой электорат с 4,3% до 26%. Это не значит, что кардинально изменилась итальянская ментальность, — просто по традиции обещания уходящих лидеров Демпартии остались невыполненными, в стране скачок инфляции, нервозное ожидание рецессии и госдолг, достигший 150% ВВП. И тут новое лицо ярой поклонницы Муссолини Джорджи Мелони, которая за все хорошее опять-таки обещает много и правильно, включая и защиту национального бизнеса, и государственных интересов.

В новом коалиционном правительстве, основу которого вместе с «Братством» составят «Лига» Матео Сальвини (9%) и «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони (8%), госпожа Мелони, видимо, займет пост премьера, нарушив местные патриархальные традиции. Притом, что у нее напрочь отсутствует опыт госуправления. Работа в Министерстве по делам молодежи одиннадцать лет назад явно не в счет. Зато такого опыта в избытке у многолетнего премьера Берлускони и бывшего вице-премьера Сальвини.

Фото: Jin Mamengni/XinHua/Global Look Press Сильвио Берлускони

В этом явно заключается сила и слабость нового правительства, поскольку все лидеры крайне амбициозны. Их объединяет неприятие потворству массовой эмиграции в Европу из третьего мира и необходимость здорового экономического эгоизма, который сама Мелони сформулировала на грани фола: «Италия превыше всего!» Тем не менее есть и идейные расхождения, которые касаются и их отношения к России. Сама Мелони в последнее время разделяла антироссийский проатлантический курс. Хотя не исключено, что она взяла такую ноту для того, чтобы не дать критикам в Брюсселе играть на ее неонацистском прошлом. Притом, что украинские неонацисты изжоги не вызывают.

Сальвини выступает за диалог с Москвой, хотя высказывается осторожно, осуждая военные действия. И, видимо, памятуя, что его в прежнем правительстве считали пророссийским политиком. Позиция Берлускони, имевшего особые привилегированные отношения с Владимиром Путиным, близка к высказанным тезисам коллеги.

Весьма характерно, что Джорджу Мелони сразу поздравили премьеры Польши и Венгрии, которые также испытывают нажим Брюсселя за желание усилить национальную составляющую во внутренней политике, сфере, куда упорно лезут еэсовские бюрократы. Италия, конечно, также зависит от некоторых европейских субсидий, но по масштабам страна иного плана. И итальянский Центробанк играет фундаментальную роль в ЕС наряду с центробанками Германии и Франции.

Возможна ли в Европейском союзе коалиция новых правых, способных подкорректировать общий курс? Естественно, никто не станет пока добиваться отмены антироссийских санкций. Но некоторых негласных послаблений (как бы по причине недогляда) в плане поставок энергоресурсов ожидать можно. Но многое опять-таки будет зависеть от положения на фронте. В Италии уже были массовые протесты против поставок вооружений киевскому режиму.