Хуже экстремизма: в Генштабе Британии назвали РФ главной угрозой для страны

Россия несёт для Великобритании гораздо большую угрозу, нежели экстремистские группировки. Об этом в интервью Daily Telegraph заявил начальник штаба обороны страны Николас Картер. По его словам, РФ уделяется «приоритетное внимание», которое не позволит выпустить ситуацию из-под контроля.

По мнению Картера, в настоящее время мир меняется сильнее, чем во времена обеих мировых войн XX века. Он вспомнил, что после его вступления в должность начальника Генштаба ВС проходили споры, исходит ли угроза от насильственного экстремизма или от России.

Тогда казалось, что от экстремизма. Но в 2018 году произошло нападение на семью Скрипалей в Солсбери. Стало совершенно очевидно, что Россия представляет наиболее критическую угрозу для нашей страны, — заявил военный.

По словам 62-летнего военачальника, в настоящее время России уделяется «приоритетное внимание» со стороны советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивена Лавгроува. Картер подчеркнул, что существует «неприятная вероятность» неправильной оценки ситуации и необходимо следить, чтобы всё не вышло из-под контроля.

Основной вопрос заключается в том, хотели ли в России изначально действовать так, как они действуют сейчас, или это наша политика сдерживания побуждает их вести себя таким образом, — сказал Картер.

При этом он добавил, что «ничто не может заменить диалог, в том числе с русскими, для лучшего понимания друг друга».

Генерал рассказал, что Великобритания также обеспокоена военно-политическими манёврами Китая и внимательно наблюдает за деятельностью Ирана.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена перебросить военную технику в Германию на случай войны с Россией. Речь идёт о модернизированных танках Challenger 3, бронетранспортёрах Boxer, гусеничных боевых машинах Ajax, а также артиллерии и беспилотниках. В Лондоне планируют создать и две новые военные базы за пределами страны — в Кении и Омане.