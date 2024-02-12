Глава военной разведки Норвегии признал успехи России на поле боя Вице-адмирал Стенсенс: Россия даже под санкциями достигла успехов на поле боя

Фото: Минобороны РФ

За последний год Россия, несмотря на введенные против нее санкции, достигла успехов в боевых действиях против Украины и добилась весомых преимуществ, заявил глава военной разведки Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенс телеканалу TV2. По его мнению, Европе нужно «готовиться к большим изменениям и непредсказуемому развитию ситуации».

Киеву понадобится обширная западная военная помощь, чтобы переломить ситуацию, — резюмировал военный.

Промышленность России теперь может производить достаточно боеприпасов, боевых машин, беспилотников и ракет для собственной армии, отметил Стенсенс. Он добавил, что Россия также может призвать в армию примерно втрое больше людей, чем Украина.

Полковник австрийской армии Маркус Райснер ранее заметил, что ВС России в зоне проведения спецоперации продвигаются одновременно по нескольким направлениям — речь идет минимум о девяти участках фронта, в том числе в районе Купянска, Работино, Авдеевки и Харьковской области. По словам полковника, Вооруженные силы Украины попросту не могут остановить атаки российских военных.

До этого эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) США сочли оборонительные сооружения ВС РФ в зоне специальной военной операции самыми протяженными со времен Второй мировой войны. Их эффективность, указали аналитики, заставила НАТО пересмотреть свою стратегию в пользу строительства долговременных огневых точек.