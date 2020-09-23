Глава МИД ФРГ отправился на карантин ради безопасности

https://static.news.ru/photo/ac71cb54-fd9b-11ea-a3ab-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из работников службы охраны министра иностранных дел Германии Хайко Мааса заболел коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Из-за этого глава ведомства отправился на карантин, хотя его первый тест показал отрицательный результат, заявили в пресс-службе МИД ФРГ.

Министр иностранных дел Маас сегодня в соответствии с законом об инфекционной защите отправился на карантин из-за того, что у одного из личных охранников был выявлен COVID-19. Первый тест на COVID, проведённый сегодня, был отрицательным, — говорится на официальном сайте МИД Германии.

Накануне министр культуры РФ Ольга Любимова была вынуждена уйти на самоизоляцию. Врачи выявили коронавирусную инфекцию у ректора Высшего театрального училища имени Щепкина при Государственном академическом Малом театре Бориса Любимова — отца министра. Сейчас мужчина находится в больнице, о тяжести его состояния пресс-секретарь не сообщила. В мае Любимова сдала тест на коронавирус, и он оказался положительным. Глава Минкультуры лечилась дома почти три недели, болезнь протекала в лёгкой форме.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что 10 депутатов в настоящее время находятся в больницах с диагнозом COVID-19. Как передавал NEWS.ru, председатель обратился к парламентариям, находящимся в группе риска по возрасту, с призывом отказаться от личного присутствия в зале заседаний и работать удалённо из кабинетов. В частности, эту просьбу Володин адресовал Владимиру Бортко.