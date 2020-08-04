Глава МИД Эстонии попросил выслать из страны украинских рабочих

https://static.news.ru/photo/775e19d8-d65c-11ea-99cf-fa163e074e61_660.jpg Урмас Рейнсалу Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Проигнорировавшие двухнедельный карантин рабочие из Украины должны быть высланы с территории Эстонии. Об этом заявил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

Иностранцы, которые нарушили закон, должны быть высланы, а наложенные штрафы следует востребовать, — написал министр на своей странице в Facebook.

Власти должны иметь возможность наказывать за нарушение существующих правил, чтобы подобные инциденты не увеличивались в геометрической прогрессии. Министр напомнил, что существует не так много ограничений, которые могут защитить от вируса. Нужно относится к ним со всей серьёзностью, отметил политик.

21 июля в Таллин прилетел спецрейс с гражданами Украины, которые будут работать на территории Эстонии. Часть из рабочих проигнорировали необходимость нахождения на карантине. Это было установлено эстонскими силовиками совместно с пограничниками.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме также выступил за наказание нарушивших самоизоляцию украинцев, сообщает ТАСС.

За прошедшие сутки в стране было выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 2091. С начала пандемии умерли 69 пациентов.

NEWS.ru писал, что власти Эстонии заявили об ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Премьер-министр Юри Ратас отметил, что гражданам следует сохранять бдительность и соблюдать меры для защиты от инфекции.