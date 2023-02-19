Фильм «Навальный» получил премию BAFTA

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Алексей Навальный

Фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра был удостоен награды в категории «Лучший документальный фильм» на церемонии вручения премии британской киноакадемии BAFTA. Мероприятие прошло в Королевском фестивальном зале в Лондоне.

В фильме показан процесс восстановления политика Алексея Навального после его предполагаемого отравления в августе 2020 года и до его возвращения в Россию в январе 2021-го. Фильм содержит фрагменты интервью с оппозиционером и его супругой Юлией.

В декабре 2022 года фильм «Навальный» также получил две награды на церемонии вручения американской премии Cinema Eye Honors. Кроме того, он был включен в шорт-лист претендентов на премию «Оскар», которая состоится 12 марта 2023 года.

27 января оппозиционер сообщил, что после визита членов Общественной наблюдательной комиссии условия содержания в ШИЗО ухудшились. По словам Навального, ему так и не передали лекарства, зато установили чересчур яркую лампу.

Ранее Навальный сообщил, что к нему в ШИЗО в пятый раз подселили больного бездомного тракториста. По словам политика, администрация колонии «демонстративно» отправляет больных людей к нему в камеру. Навальный отметил, что до того как тракториста направили в ШИЗО, он был госпитализирован.