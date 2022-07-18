«Европейский голос тонет»: оценена вероятность скорого роспуска НАТО Политолог Ермаков назвал положительный момент в заявлении о роспуске НАТО

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В настоящее время имеется множество заявлений со стороны европейских политиков, которые считают, что европейцы должны собственными силами обеспечивать свою безопасность и решать проблемы континента, некоторые из них справедливо полагают, что европейская безопасность немыслима без полноправного и серьезного участия России, рассказал в беседе с NEWS.ru эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. По его словам, проводимая США и Великобританией политика не позволяет европейцам громко заявить о себе и лишает их права голоса. Как считает собеседник, слова депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен о том, что Евросоюз в долгосрочной перспективе должен приготовиться к роспуску НАТО, являются «положительным сигналом» и адекватной точкой зрения. Тем не менее это вряд ли случится в ближайшее время.

Сейчас наблюдается тенденция использования информационно-пропагандистских мероприятий со стороны ряда западных государств, прежде всего Великобритания и США. Это не позволяет европейцам вести независимую политику. Последние встречи в рамках G7 и в рамках ЕС и НАТО свидетельствуют, к сожалению, о том, что европейский голос тонет в стратегических мотивациях, которые навязывает Вашингтон. Совместные решения принимаются исходя из американских интересов, это касается ярой антироссийской направленности стратегической концепции НАТО, которая серьезно расходится с подготовительными документами в рамках проекта «НАТО-2030». Вопрос в том, насколько европейские политики способны не только громко заявить о своих интересах, но и отстаивать их на практике, иначе мы будем свидетелями макронизма в европейской политике. Сначала Макрон заявляет о смерти мозга НАТО, необходимости стратегической автономии Европы, а все это заканчивается тем, что фактически Франция согласует выгодные Вашингтону решения, — заявил Ермаков.

Он добавил, что пока говорить о роспуске НАТО в долгосрочной перспективе невозможно, так как механизм самороспуска Альянса не предусмотрен, если только это не решение на уровне глав государств и правительств и если все члены не начнут процедуры выхода согласно уставу организации. Тем не менее в этом есть положительный момент.

Это можно рассматривать как положительный сигнал о том, что в Европе существуют разные точки зрения, в рамках которых адекватно оценивается ситуация, что Европе не нужен конфликт, а Россия — это часть крупного континента. По мере того как давление на европейцев будет усиливаться, вырастет число подобных голосов, но пока это дело отдаленного будущего. Однако в истории бывают периоды, когда динамика политических изменений приобретает совсем другую скорость. Так что, может быть, эта динамика изменится в ближайшее время, — подытожил Ермаков.

Ранее депутат бундестага Дагделен заявила, что Евросоюз должен приготовиться к роспуску НАТО и проводить более самостоятельную политику. По ее словам, интересы ЕС и США противоречат друг другу: Соединенные Штаты намерены «биться до последнего украинца» ради поражения России, тогда как страны Европы не собираются втягиваться в подобные конфликты.