В бундестаге призвали Европу готовиться к роспуску НАТО Депутат бундестага призвала Европу готовиться к роспуску НАТО

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Бундестаг, парламент Германии

Евросоюз должен приготовиться к роспуску НАТО и проводить более самостоятельную политику, которая будет приносить в жертву интересы стран — членов объединения в угоду США, заявила депутат бундестага ФРГ от Левой партии Севим Дагделен. По ее словам, которые приводит издание Global Times, интересы ЕС и США противоречат друг другу: Соединенные Штаты намерены «биться до последнего украинца» ради поражения России, тогда как страны Европы не собираются втягиваться в подобные конфликты.

Сейчас это кажется утопичным, однако в долгосрочной перспективе нужно приготовиться к роспуску НАТО и его замене на систему коллективной безопасности, которая будет всецело нацелена на разоружение и сотрудничество, — отметила Дагделен.

Ранее о том, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит задуматься о роспуске НАТО, заявил немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, Альянс не справляется с обеспечением безопасности в Европе, а канцлеру необходимо освободиться от «диктата англосаксов» и воскресить ОБСЕ, которая является истинной общеевропейской архитектурой безопасности.