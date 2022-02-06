Канцлеру ФРГ Шольцу предложили начать роспуск НАТО

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит задуматься о роспуске НАТО, заявил в своём Telegram-канале немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, Альянс не справляется с обеспечением безопасности в Европе, а канцлеру необходимо освободиться от «диктата англосаксов», в этом его, вероятно, поддержит президент Франции Эммануэль Макрон.

Надо распускать ненужный НАТО и воскрешать ОБСЕ, которая является истинной общеевропейской архитектурой безопасности, — написал Рар.

Он также предположил, что Шольц не согласится на вступление Украины в НАТО. Рар отметил, что Германия пытается успокоить ситуацию вокруг Украины, а США и Великобритания разжигают конфликт и стараются не дать нормализовать отношения Европы и РФ. Поэтому канцлеру приходится «вертеться как ужу на сковородке».

Он не может идти против мейнстрима либеральных элит, не хочет лишиться власти, но он также должен следовать тому, чего хотят, вернее, не хотят народы Европы: воевать и проливать кровь за Украину или за сомнительные геополитические амбиции США, — написал Рар.

В этой связи вето Меркель против членства Украины в НАТО Шольц не отменит, резюмировал политолог.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил перед вылетом на переговоры в США, что его страна не намерена поставлять Украине летальное оружие. По его словам, бывший канцлер Ангела Меркель придерживалась такой же политики, что было правильным решением. Население Германии в своём большинстве поддерживает позицию властей.