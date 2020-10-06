ЕС пообещал Киеву не отменять антироссийские санкции

https://static.news.ru/photo/ea47a518-07fd-11eb-8604-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский (в центре) Фото: ZelenskyyUa/twitter.com

Украинский президент Владимир Зеленский получил заверения от политических лидеров Евросоюза, что санкции против России останутся в силе «до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

Политик заявил, что «совместно с партнёрами» в очередной раз призвал Москву соблюдать минские договорённости об урегулировании конфликта в Донбассе.

По словам украинского лидера, в ЕС высоко оценили усилия Киева по достижению мира и активную позицию в «нормандском формате».

Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее Зеленский признал, что без участия российского президента Владимира Путина невозможно добиться урегулирования конфликта в Донбассе.