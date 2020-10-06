ЕС пообещал Киеву не отменять антироссийские санкции

Украинский президент Владимир Зеленский получил заверения от политических лидеров Евросоюза, что санкции против России останутся в силе «до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».
Политик заявил, что «совместно с партнёрами» в очередной раз призвал Москву соблюдать минские договорённости об урегулировании конфликта в Донбассе.
По словам украинского лидера, в ЕС высоко оценили усилия Киева по достижению мира и активную позицию в «нормандском формате».
Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС,
Как писал NEWS.ru, ранее Зеленский признал, что без участия российского президента Владимира Путина невозможно добиться урегулирования конфликта в Донбассе.
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