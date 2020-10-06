ЕС даст ответ по ситуации с Навальным с учётом доклада ОЗХО 15–16 октября

https://static.news.ru/photo/e881a766-07fc-11eb-a8ec-fa163e074e61_660.jpg Charité Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Европа выработает ответ по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным с учётом доклада ОЗХО в ходе саммита 15–16 октября, заявил председатель ЕС Шарль Мишель в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

У нас очень скоро будет возможность на ближайшем Европейском совете вернуться к этому очень важному вопросу, — отметил Мишель, слова которого приводит «Интерфакс».

Ранее в ОЗХО заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву.

Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре, писал NEWS.ru.