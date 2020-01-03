https://static.news.ru/photo/f4944548-2fb9-11ea-aaf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier/www.imago-images.de/Global Look Press

На укрепление конструкции пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери и обеспечение безопасности здания уже использованы €85 млн, сообщил куратор по вопросам восстановления собора Жан-Луи Жоржелен. По его словам, в настоящее время реальная сумма собранных пожертвований составляет от €400 до 500 млн. Он отметил, что судить, спасено ли здание, ещё слишком рано.

Объём заявленных пожертвований на восстановление Нотр-Дама составляет €922 млн, по данным радиостанции Europe 1.

Из этих обещанных средств €600 млн должны поступить из французских источников, 70 млн — из-за рубежа, — отметил Жоржелен.

Куратор заявил, что не сомневается в возможности собрать ещё больше пожертвований. Он также добавил, что до того как не будут убраны строительные леса вокруг места, где находился обрушившийся шпиль, говорить о том, что собор Парижской Богоматери удалось спасти от обрушения, преждевременно.

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