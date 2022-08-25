Экс-депутат Рады назвал кандидата на замену Зеленскому Экс-депутат Рады Кива: Запад готовит главкома ВСУ Залужного на смену Зеленскому

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Владимир Зеленский

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Запад готовится сместить Владимира Зеленского с поста президента Украины. Его может заменить главком ВСУ Валерий Залужный, сообщает URA.RU.

Западные СМИ продолжают системно раскручивать Залужного из команды Порошенко. Становится все более очевидным, что Запад определился с кандидатурой на смену Зеленскому, который с каждым днем становится все более токсичным и вызывающим раздражение, — сказал Кива.

Он предположил, что Зеленский может быть смещен с поста главы государства в конце текущего года, когда украинцы ощутят экономический кризис, холод и голод.

Ранее Кива высказал предположение, что Вашингтон решил «слить» Зеленского. По его словам, американские СМИ начали нарочито беспокоиться за судьбу украинского лидера и это означает, что его политическая карьера предрешена Вашингтоном.