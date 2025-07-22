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22 июля 2025 в 16:37

Царев рассказал об истинных настроениях в украинском обществе

Экс-нардеп Царев: украинцы активнее отбиваются от мобилизации и дезертируют

Фото: Li Dongxu/XinHua/Global Look Press

Жители Украины все больше уверяются в бессмысленности продолжения конфликта с Россией, сказал в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, этому способствуют в том числе протестные настроения среди семей погибших бойцов ВСУ.

Народ все больше уверяется в бессмысленности продолжения этого конфликта для страны. Все это сказывается на общей атмосфере: люди активнее отбиваются от мобилизации, чаще уходят в самоволку, дезертируют из войск. Процесс идет, несмотря на то что СБУ гасит все открытые протесты, — подчеркнул политик.

Царев подчеркивает, что в зоне боевых действий уже происходят локальные обрушения обороны ВСУ: некоторые подразделения просто отказываются заступать на позиции.

Например, подразделение выходит из зоны боевых действий по ротации, а следующее отказывается заходить. Или бойцы просто снимаются и отходят в тыл. При этом я не помню ни одного случая, чтобы украинское командование добровольно давало команду отойти. Как правило, даже когда войска находятся в глубоком котле, из Киева не дают приказа об отходе — эти решения принимают сами военнослужащие, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в столице Украины прошла акция протеста, организованная семьями пропавших без вести украинских солдат. Недовольство граждан связано с отсутствием обещанных Киевом выплат или с задержками в их предоставлении.

Украина
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