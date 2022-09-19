Букингемский дворец показал последний прижизненный портрет Елизаветы II

Фото: royal.uk

Елизавета II

Букингемский дворец опубликовад последний прижизненный портрет британской королевы Елизаветы II, передает The Guardian. Снимок был сделан Рэнальдом Маккечни в мае 2022 года.

Фотограф запечатлел монархиню за четыре месяца до смерти. Место съемки — дом, где британская королева провела большую часть своего времени в последние годы жизни.

На фото Елизавета II улыбается. У монархини аккуратно уложены волосы, на ней — классическое бледно-голубое платье, подчеркивающее ее серо-голубые глаза. Шея Елизаветы II украшена тройной ниткой жемчуга — это один из любимых аксессуаров правительницы. Аксессуар дополняют лаконичные жемчужные сережки.

На груди монархини — аквамариновые и бриллиантовые броши-клипсы. Их ей подарил отец, Георг VI, и мать, королева Елизавета, на совершеннолетие. Клипсы выполнены в стиле ар-деко Бушероном из багета, овальных и круглых бриллиантов и аквамаринов. Броши были в ее коллекции украшений были одним из тех аксессуаров, которые оказались дороги не только материально, но и как память.

Королева надевала их по особым случаям. Елизавета II носила их, когда обращалась к нации по случаю 75-й годовщины Дня победы, а также для выступления на телевидении в связи с бриллиантовым юбилеем в 2012 году. Также в них ее заметили в начале 2022 года. Тогда монархиня на платиновый юбилей своего вступления на престол в феврале для официальных фотографий, сделанных во время просмотра памятных вещей с ее золотых и бриллиантовых юбилеев.

Елизавета II скончалась вечером 8 сентября. В Британии был объявлен национальный траур, который продлился 10 дней — до похорон. 19 сентября в Лондоне начались похороны королевы Елизаветы II.