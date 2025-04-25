«Будет выслеживать Трампа»: в Раде раскрыли, что задумал Зеленский Дубинский: Зеленский на похоронах папы римского будет искать встречи с Трампом

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Владимир Зеленский

Украину ждет новый этап унижения в лице ее президента Владимира Зеленского в качестве паломника без приглашения, заявил в своем Telegram-канале народный депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, глава государства использует траурную церемонию, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, однако попытка будет безуспешной.

Он будет бродить по флангам, выискивая Трампа, как осенью 2021 года выслеживал Байдена с глазами полными надежды и отчаяния, — говорится в публикации.

Первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви скончался в возрасте 88 лет 21 апреля. Он был понтификом 12 лет и страдал от различных недугов. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского. По словам лидера, понтифик способствовал развитию связей РПЦ и католической церкви.

Между тем политолог Сергей Марков заявил, что Зеленский ненавидел папу римского за его попытки остановить конфликт на Украине. Эксперт объяснил, что скончавшийся глава католической церкви отказывался подвергать травле Россию и русских людей. Политолог обратил внимание, что Франциск так и не решился сказать правду о нынешнем правительстве Украины.